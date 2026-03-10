Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκε στο νέο έτος αντιμέτωπος με μια δύσκολη επιλογή: να περιορίσει την λεγόμενη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία ή να διακινδυνεύσει σοβαρές ζημιές στην οικονομία του.

Σχεδόν ξαφνικά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του προσέφερε την λύση. Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν οδήγησαν σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ενισχύοντας τα κύρια έσοδα του Κρεμλίνου και διευκολύνοντας τον Πούτιν να συνεχίσει την πολεμική του προσπάθεια, όπως αναφέρει το Politico.

Μετά τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, η τιμή του αργού ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι αγορές είχαν εκτοξευθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Για τη Ρωσία, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ισοδυναμεί με οικονομικό «αέρα» σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το κόστος τεσσάρων ετών πολέμου απειλούσε να προκαλέσει εγχώρια οικονομική κρίση. Παρά το γεγονός ότι η επίθεση στο Ιράν ενδέχεται να υπονομεύσει την εικόνα της Μόσχας ως συμμάχου των κρατών που υποστηρίζει, ήδη ωφελεί την οικονομία της και, κατ’ επέκταση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τοποθετώντας το Κρεμλίνο ανάμεσα στους βασικούς ωφελημένους από τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οικονομική στροφή

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, το κλίμα στους οικονομικούς κύκλους της Ρωσίας ήταν απαισιόδοξο. Το σχέδιο προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών βασιζόταν σε τιμή αναφοράς 59 δολαρίων ανά βαρέλι για το αργό Urals, το κύριο εξαγώγιμο μείγμα της χώρας. Ωστόσο, τον Ιανουάριο τα έσοδα από την ενέργεια υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, επιδεινώνοντας τις απογοητευτικές φορολογικές εισπράξεις.

Καθώς οι δυτικές κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και η έλλειψη εργατικού δυναμικού πίεζαν την οικονομία, η ένταση μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας για τον τρόπο μετριασμού των ζημιών γινόταν όλο και πιο εμφανής.

«Δεν βρισκόμασταν σε κατάρρευση», δήλωσε ο Σέργκεϊ Βακουλένκο, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Αλλά η κυβέρνηση αντιμετώπιζε δύσκολες επιλογές: έπρεπε να μειώσει τις δαπάνες, να αυξήσει τους φόρους και ακόμη να εξετάσει μείωση των στρατιωτικών δαπανών».

Η διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, προσέθεσε ο Βακουλένκο, αλλά γινόταν σαφές ότι ακόμη και σε αυτό το μέτωπο, η Ρωσία θα έπρεπε να «οικονομήσει λίγο».

Τότε ήρθαν οι επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Καθώς η Τεχεράνη αντέδρασε και η σύγκρουση επεκτάθηκε σε περιφερειακό πόλεμο, η ναυσιπλοΐα στον Στενό του Χορμούζ διακόπηκε, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

«Ξαφνικά, η Μόσχα έλαβε αυτό το δώρο», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μίλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και επικριτής του Κρεμλίνου. «Είχαν τη γραμμή ζωής τους».

Στρατηγικό λάθος

Αντί να πωλείται με έκπτωση λόγω των δυτικών κυρώσεων, το ρωσικό πετρέλαιο μπορεί τώρα να αποφέρει υψηλές τιμές, καθώς οι βασικοί αγοραστές, Ινδία και Κίνα, αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες.

Την προηγούμενη Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε 30ήμερη εξαίρεση, επιτρέποντας στην Ινδία να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο για να «διατηρηθεί η ροή του στην παγκόσμια αγορά».

Η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη συγκυρία στο μέγιστο. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα αυξήθηκε. Ο συνεργάτης του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρώπης να αποκλείσει τον εαυτό της από τη ρωσική ενέργεια «στρατηγικό λάθος» και προέβλεψε «τσουνάμι τιμών πετρελαίου που μόλις ξεκινά».

Μακροπρόθεσμο στοίχημα

Οι ειδικοί ενέργειας προειδοποιούν ότι είναι νωρίς για να δηλώσει η Μόσχα νίκη. Η θετική επίδραση στην οικονομία εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης στο Ιράν.

Ο Μίλοφ τόνισε ότι για ουσιαστική βοήθεια στην οικονομία, οι τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα περίπου για ένα έτος. «Ένα ή δύο μήνες υψηλών τιμών θα βοηθήσουν, αλλά δεν σώζουν την κατάσταση».

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η Μόσχα ελπίζει σε μακροχρόνιο πόλεμο είναι ότι με κάθε μέρα συγκρούσεων, οι ΗΠΑ εξαντλούν τα αποθέματα όπλων που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Η δολοφονία του ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ ίσως πλήξει την υπόσχεση της Ρωσίας να προστατεύει τους συμμάχους της, αλλά ο Πούτιν μπορεί τελικά να θεωρήσει ότι ήταν μια τιμή που άξιζε να πληρώσει.