Μαχητές από διάφορες ιρανοκουρδικές οργανώσεις προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς και με ανώτερο στέλεχος μιας από τις κουρδικές ιρανικές οργανώσεις, όπως μεταδίδει το Axios.

Μια τέτοια κουρδική χερσαία επίθεση, συντονισμένη με την εκστρατεία βομβαρδισμών ΗΠΑ - Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να ασκηθεί περαιτέρω πίεση προς το καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές του Ιράν.

Τι πυροδότησε τις εξελίξεις

Έξι ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε αντιπολιτευόμενες ιρανοκουρδικές οργανώσεις που βρίσκονται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του «Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν», στοχεύοντας να «τα βάλουν» με το καθεστώς.

Οι κουρδικές αυτές οργανώσεις διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράν–Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις μετέφεραν εκατοντάδες μέλη τους από καταυλισμούς της ιρακινής πλευράς των συνόρων προς την ιρανική πλευρά, προκειμένου να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον δυνάμεων του καθεστώτος, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά σε μία από τις οργανώσεις.

Ο ρόλος Μοσάντ και CIA

Οι ιρανοκουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και CIA, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους και μία τρίτη πηγή με γνώση των εξελίξεων.

Στόχος είναι η κατάληψη συγκεκριμένης περιοχής στο κουρδικό τμήμα του Ιράν, ώστε να αμφισβητηθεί η εξουσία του καθεστώτος και να ενθαρρυνθεί μια ευρύτερη εξέγερση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όμως όσο συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες από τη Μοσάντ και τη CIA», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στο Κογκρέσο την Τρίτη: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς».

Το σχέδιο υποστήριξης των ιρανοκουρδικών οργανώσεων και την εκμετάλλευσή τους για χερσαία επίθεση από το Ιράκ προς το Ιράν προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει αργότερα στην προσπάθεια, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να έδωσαν υπόσχεση στις ιρανοκουρδικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική αλλά και πολιτική υποστήριξη για τη δημιουργία μιας αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν, εάν το καθεστώς καταρρεύσει.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις δεν διαθέτουν επαρκή στρατιωτική ισχύ και ενδέχεται να καταλήξουν να χρησιμοποιηθούν ως αναλώσιμοι», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, (04/03), ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο για υποστήριξη επίθεσης από κουρδικές ιρανοπολιτοφυλακές εναντίον του καθεστώτος.

H τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Κούρδους ηγέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, o Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί, προκειμένου να συζητήσουν τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και τις πιθανές επόμενες εξελίξεις.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η έκβαση της συνομιλίας ήταν θετική, ωστόσο τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε χερσαία εισβολή στο Ιράν.

Το CNN μετέδωσε επίσης ότι ο Τραμπ επικοινώνησε ξεχωριστά με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χίτζρι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή χερσαία εισβολή των ιρανοκουρδικών οργανώσεων στο Ιράν.

«Ο Ιρακινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί το ιρακινό έδαφος για απειλές εναντίον του Ιράν», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η αντίδραση του Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα στην περιοχή του Κουρδιστάν, καθώς και εναντίον βάσεων των Φρουρών της Επανάστασης και αστυνομικών εγκαταστάσεων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε την Τετάρτη ότι η πόλη Μπουκάν στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, δεχόταν σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια ημέρα, οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις διέψευσαν ότι έχουν ξεκινήσει χερσαία επίθεση. Κουρδική πηγή ανέφερε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να αρχίσει αργότερα μέσα στην εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι διάφορες οργανώσεις αναμένουν το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.