Πώς τα βρίσκουν οι αυταρχικοί μεταξύ τους: Ευχές του Τραμπ για επανεκλογή στη Σανάε Τακαΐτσι

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν γινόταν να μην εκφράσει, και φυσικά αυτό έκανε, την υποστήριξή του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ενόψει των εκλογών της Κυριακής, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «χρήζει αναγνώρισης για το έργο που η ίδια και ο συνασπισμός της επιτελούν», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει στην ανάρτησή του, «ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι τιμή μου να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου» στη Σανάε Τακαΐτσι, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Σανάε Τακαΐτσι: Ο θηλυκός Τραμπ της Ιαπωνίας

Η 64χρονη Τακαΐτσι – μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές θέσεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Τον Ιανουάριο αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα.

Πυλώνας των πολιτικών της Τακαΐτσι είναι η εμβάθυνση στο εθνικιστικό, σινοφοβικό δόγμα της Ιαπωνίας, το οποίο βρίσκει απήχηση σε έναν βαθιά ξενοφοβικό πληθυσμό.

Την επιστροφή στην «πολεμική» κατά του Πεκίνου είχαν σηματοδοτήσει οι κωμικές δηλώσεις της πως η Ιαπωνία θα επενέβαινε στρατιωτικά στην Ταϊβάν, εάν η Κίνα «επετίθετο» στο διαφιλονικούμενο κρατίδιο.

Σε απάντηση η Κίνα, μετά την άρνηση της Ιαπωνίδας «Τραμπ» να ανακαλέσει, εξέδωσε σειρά αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ταξιδιωτικής οδηγίας που αποθάρρυνε τον κινεζικό τουρισμό, του περιορισμού των ταξιδιών και των πολιτιστικών ανταλλαγών, και της διακοπής των εισαγωγών θαλασσινών από τη χώρα.

Το 2026, η διπλωματική κρίση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με το Πεκίνο να περιορίζει τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης και σπάνιων γαιών στην Ιαπωνία.

Τώρα, η Τακαΐτσι ευελπιστεί να «τιθασεύσει» τη σκληρότητα της κυβέρνησης του Σι Τζινπίνγκ, για να συσπειρώσει το εθνικιστικό αίσθημα εγχώρια και να λάβει ακόμα πιο ισχυρή λαϊκή εντολή για το δημοσιονομικό της πρόγραμμα, το οποίο κινείται με άξονα, τι άλλο, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και των επενδύσεων στη βιομηχανία όπλων.

Η κυβέρνησή της, σύμφωνα με το CGTN, ενέκρινε επίσημα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στις 26 Δεκεμβρίου 2025, με τον αμυντικό προϋπολογισμό να φτάνει στο ιστορικό υψηλό των 9,04 τρισεκατομμυρίων γιεν (περίπου 58 δισεκατομμύρια δολάρια).

Αυτό σηματοδοτεί το 14ο συναπτό έτος αύξησης του αμυντικού προϋπολογισμού της Ιαπωνίας. Σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022, οι δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 67% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας ότι ο προϋπολογισμός δίνει προτεραιότητα σε τομείς όπως η αναβάθμιση των συστημάτων μάχης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών μοντέλων, η ενίσχυση των δυνατοτήτων επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς και πυραυλικής άμυνας, η προώθηση στρατηγικών αναβαθμίσεων στο διάστημα, και η ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου βαδίζει σταθερά προς το «ηλιοβασίλεμα» του ειρηνευτικού δόγματος το οποίο τηρούσε ευλαβικά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.