Πώς το well being έχει γίνει «χρυσή ευκαιρία»: Στήνεται νησί ευεξίας 11 δισ. δολαρίων από το Άμπου Ντάμπι

Το λεγόμενο well being, η στροφή στην υγιεινή διατροφή και το υγεινό lifestyle, έχουν γίνει τάση πλέον και μια ολόκληρη βιομηχανία κερδοφορεί γύρω από αυτό.

Σε ένα μικρό νησί του Κόλπου, το πήγαν σε άλλο level ωστόσο, στήνοντας μια «αυτοκρατορία well being 11 εκατομμυρίων δολαρίων». Το έργο, ενορχηστρώνεται από μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που ανήκει στην κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι. Μάλιστα, λανσάρεται ως τόπος με «υποδομές, υπηρεσίες που προσφέρουν καταφύγο για γυμναστική και ευεξία».

«Έχουμε βεβαιωθεί ότι κάθε απόφαση σχεδιασμού και εμπορική απόφαση εξετάζει πάντα το προϊόν μέσα από το πρίσμα της ευεξίας», δήλωσε συγκεκριμένα η ανώτερη αντιπρόεδρος της εταιρείας στο CNN.

11 milyar dolarlık dev proje: Wellness adası inşa ediliyorhttps://t.co/S6ZNJD9GiO — CNBC-e (@cnbceofficial) July 13, 2026

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η τοποθέτηση ενός γυμναστηρίου ή ενός σπα σε ένα κτίριο είναι ευεξία», συμπλήρωσε. Όχι ότι θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά αυτές οι «φαμφάρες» αποτελούν συχνή πρακτική για να προσελκύσεις κόσμο.

Well being: Μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο όνομα της ευεξίας

Το υγιεινό lifestyle είναι από μόνο του μια πολύ safe επιλογή για marketing. Αν το σκεφτεί κανείς, όταν προωθείς κάτι για την υγεία, κάτι με θετικό πρόσημο, είναι η απόλυτη συνταγή επιτυχίας. Είναι αυτό που λέμε «θετική διαφήμιση». Ποιος θα κάνει λόγο για κέρδος, στο όνομα της υγείας;

Ας μιλήσουμε όμως, με νούμερα: Σύμφωνα με τα στατιστικά, η παγκόσμια βιομηχανία ευεξίας αποτελεί μια τεράστια οικονομική δύναμη πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με τρέχουσα αξία 6,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει αναπτυχθεί και έχει γίνει σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη φαρμακευτική βιομηχανία και μεγαλύτερη από ολόκληρη την παγκόσμια αγορά πληροφορικής, τουρισμού και αθλητισμού. Η βιομηχανία λοιπόν, παράγει τα τεράστια έσοδά της αξιοποιώντας τις επιθυμίες των καταναλωτών για προληπτική υγεία, μακροζωία και αυτοφροντίδα.

Ωστόσο, πίσω από αυτές τις λέξεις κρύβονται και άλλα που δεν λέγονται, προκειμένου να μην μπλοκαριστούν τα σχέδια για το «νησί» στην προκειμένη περίπτωση. Άτομα από την περιοχή δηλώνουν ότι οι νέοι προορισμοί ευεξίας και μακροζωίας του Άμπου Ντάμπι αντιμετωπίζουν διάφορα αναπτυξιακά εμπόδια, όπως υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, χρονοδιαγράμματα κατασκευής και ευρύτερους περιφερειακούς γεωπολιτικούς παράγοντες.