Πόσο «ακονισμένα» είναι τα αντανακλαστικά της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση; Τα μέτρα της κάθε χώρας

Ο πόλεμος στο Ιράν και η εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή έχει παρασύρει στο χάος τις παγκόσμιες ροές καυσίμων, ενώ η προοπτική ο Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο, εντείνει τον «πονοκέφαλο» για την ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τους ηγέτες της ένωσης, δήλωσε την Τρίτη ότι ο μόνος νικητής από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση θα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει το κενό από τον περιορισμό των προμηθειών του Κόλπου.

Πώς, λοιπόν, αντιδρούν οι Βρυξέλλες και τα μεμονωμένα κράτη - μέλη σε μια κρίση που σε μόλις 24 ώρες έστειλε την τιμή του πετρελαίου σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι, προτού επανέλθει στα 90 δολάρια;

Μέση Ανατολή: Οι αντιδράσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις ΗΠΑ την Τρίτη να επιβάλουν αυστηρά το ανώτατο όριο τιμών του ρωσικού πετρελαίου από την G7, μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα ότι άρει ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με τον «υγρό χρυσό», ως τρόπο για να μετριαστεί η παγκόσμια απότομη αύξηση των τιμών του.

Διαβάστε ακόμα: Ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνονται οι επιθέσεις: Live οι εξελίξεις

Ενώ η τιμή του ρωσικού αργού περιορίστηκε από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι την 1η Φεβρουαρίου για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει 20% κάτω από την τιμή συναλλαγών, άλλες χώρες που δεν καλύπτονται από τις κυρώσεις -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας- αγοράζουν στην τιμή της αγοράς, γεμίζοντας τα ταμεία του Κρεμλίνου.

«Είναι πολύ σημαντικό να επιβληθεί αυστηρά το χάσμα τιμών της G7 και ενδεχομένως να προχωρήσουμε στην πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών για να περιορίσουμε τα έσοδα της Ρωσίας από τον πόλεμο, διότι το αντίθετο θα ήταν αυτοκαταστροφικό», δήλωσε ο Ευρωπαίος οικονομικός επίτροπος, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Οι επίτροποι της ΕΕ συζήτησαν την περασμένη Παρασκευή πιθανά μέτρα για την ελάφρυνση του βάρους των υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους ενεργειακούς φόρους και τροποποίησης της τιμής άνθρακα της ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 11% του κόστους ενέργειας των βιομηχανιών.

Στοιχεία από την Eurostat, δείχνουν ότι μέχρι στιγμής φέτος η ΕΕ αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της σε αξία από τις ΗΠΑ, με το 15% να προέρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία με 14%, το Καζακστάν με 13% και τα κράτη του Κόλπου με 12%.

Αλλά με τις τιμές της ενέργειας ήδη από τις υψηλότερες στον κόσμο, το παγκόσμιο σοκ τιμών έχει αποκαλύψει βασικές ευπάθειες στις οικονομίες του μπλοκ.

Γαλλία

Η κυβέρνηση πρόκειται να πραγματοποιήσει ελέγχους σε 500 πρατήρια καυσίμων εν μέσω φόβων για υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι επιθεωρητές θα επισκεφθούν σημεία σε όλη τη χώρα μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης για να βεβαιωθούν ότι οι εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται την κατάσταση.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να γίνει πρόσχημα για καταχρηστικές τιμές στα πρατήρια», είπε.

Ιταλία

Η Ιταλία απείλησε να αυξήσει τους φόρους σε εταιρείες που θεωρείται ότι αισχροκερδούν από τις αυξανόμενες τιμές χονδρικής του πετρελαίου.

Διαβάστε ακόμα: AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων προς Μέση Ανατολή και οι επιλογές των επιβατών

«Είμαι πολύ αποφασισμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω τους κερδοσκόπους από το να εκμεταλλευτούν την κρίση εις βάρος των οικογενειών και των επιχειρήσεων», δήλωσε η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στην ιταλική τηλεόραση.

Οι φόροι, ωστόσο, αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, αποτελώντας το 25% του συνόλου.

Γερμανία και Αυστρία

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η χώρα δεν βλέπει κανένα λόγο να εξετάσει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η αλληλεγγύη με την Ουκρανία πρέπει να έχει προτεραιότητα παρά τις πιέσεις από τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Αν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τελείωνε γρήγορα, «θα δούμε επίσης μια σχετικά γρήγορη επιστροφή στην ομαλοποίηση στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας», επομένως δεν υπήρχε ανάγκη μείωσης της πίεσης στη Μόσχα, είπε.

«Αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ κυρώσεων και αλληλεγγύης, η θέση μας είναι σαφής: στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε μια τέτοια φάση, εάν χρειαστεί», πρόσθεσε ο Μερτς.

Ουγγαρία και Κροατία

Αυτές είναι οι δύο πρώτες χώρες της ΕΕ που ανακοινώνουν ανώτατο όριο τιμών, με την Κροατία να ορίζει την τιμή στους προθάλαμους στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο και στα 1,50 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη.

Εκτός από ένα παρόμοιο ανώτατο όριο στην Ουγγαρία, ο φιλορώσος Ούγγρος ηγέτης, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει κρατικά αποθεματικά.

Προέτρεψε επίσης την ΕΕ να αναστείλει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας, αν και η Ουγγαρία, μαζί με τη Σλοβακία, έχουν ήδη εξαιρέσεις από τους περιορισμούς της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και πιο πρόσφατα έλαβαν μονοετή εξαίρεση από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για δεσμεύσεις αγοράς αμερικανικού φυσικού αερίου.

Λοιπά κράτη της ΕΕ

Η σουηδική αεροπορική εταιρεία SAS ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει προσωρινή αύξηση τιμών λόγω της άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Στην Ιρλανδία υπάρχει ανησυχία για την εκτόξευση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο μόνο στο ένα τρίτο περίπου των κατοικιών και πολλές αγροτικές ιδιοκτησίες εξαρτώνται από την παραφίνη για ζεστό νερό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση συνασπισμού αντιστέκεται στις εκκλήσεις για άμεση παρέμβαση. Στο παρελθόν έχει ενεργήσει κατά της υπερτίμησης στα πρατήρια βενζίνης.

Διαβάστε εδώ όλες τις σημερινές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή