Πόσο Αμερική το θες: Κουβαλούσε γκιλοτίνα στην καρότσα φορτηγού του, μπροστά από το Καπιτώλιο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ εντόπισαν μια γκιλοτίνα στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού, το οποίο ήταν σταθμευμένο παράνομα σε δρόμο κοντά στο Καπιτώλιο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες Τρίτη, λίγο μετά τις 15:00, όταν αστυνομικοί της United States Capitol Police (USCP) εντόπισαν το όχημα στο τετράγωνο 100 της East Capitol Street.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην καρότσα βρισκόταν μια γκιλοτίνα. Αμέσως προχώρησαν στην κατάσχεσή της και στη σύλληψη του οδηγού.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.



You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026

Στη συνέχεια ταυτοποιήσαν τον οδηγό ως τον 35χρονο Philan-Tam-Duy Le, από την Καλιφόρνια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή επικίνδυνου όπλου, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του η γκιλοτίνα.

Σύμφωνα με την USCP, ο άνδρας είχε ταξιδέψει οδικώς από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το ιστορικό και το υπόβαθρό του, προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιον λόγο βρέθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα και ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο μετέφερε μαζί του τη γκιλοτίνα.