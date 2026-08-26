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Πόσο Αμερική το θες: Κουβαλούσε γκιλοτίνα στην καρότσα φορτηγού του, μπροστά από το Καπιτώλιο

Άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου εντόπισαν μια γκιλοτίνα στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού, το οποίο ήταν σταθμευμένο παράνομα σε δρόμο κοντά στο Καπιτώλιο.

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Άνδρας κουβαλούσε γκιλοτίνα στο φορτηγό του
Άνδρας κουβαλούσε γκιλοτίνα στο φορτηγό του | X / @CapitolPolice
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ εντόπισαν μια γκιλοτίνα στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού, το οποίο ήταν σταθμευμένο παράνομα σε δρόμο κοντά στο Καπιτώλιο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες Τρίτη, λίγο μετά τις 15:00, όταν αστυνομικοί της United States Capitol Police (USCP) εντόπισαν το όχημα στο τετράγωνο 100 της East Capitol Street.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην καρότσα βρισκόταν μια γκιλοτίνα. Αμέσως προχώρησαν στην κατάσχεσή της και στη σύλληψη του οδηγού.

Στη συνέχεια ταυτοποιήσαν τον οδηγό ως τον 35χρονο Philan-Tam-Duy Le, από την Καλιφόρνια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή επικίνδυνου όπλου, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του η γκιλοτίνα.

Σύμφωνα με την USCP, ο άνδρας είχε ταξιδέψει οδικώς από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το ιστορικό και το υπόβαθρό του, προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιον λόγο βρέθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα και ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο μετέφερε μαζί του τη γκιλοτίνα.

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