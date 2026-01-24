Πόσο και πότε είναι πιθανή μια επίθεση του Τραμπ στο Ιράν: Τι σηματοδοτούν τα πλοία που έστειλε στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέες εικασίες ότι θα υλοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί στην ανώτατη ηγεσία του Ιράν, εν μέσω βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

«Έχουμε μια μεγάλη νηοπομπή που κατευθύνεται προς τα εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατά την επιστροφή του από το Νταβός της Ελβετίας. «Θα προτιμούσα να μην συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά».

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η σχετική ομάδα κρούσης του πέρασαν πριν από δύο ημέρες από το στενό της Μαλάκκα μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας και βρίσκονται τώρα στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσδιορίσουν τον ακριβή προορισμό τους. Ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς συζητούσαν για κινήσεις πλοίων που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

Το Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke — USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr. — τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk. Η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-35C.

Αυτά τα μέσα είναι παρόμοια με τα στρατιωτικά σκάφη που οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική Θάλασσα εβδομάδες πριν ξεκινήσουν στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν πέρυσι και την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η πολεμική ρητορική του Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν και θέτει τις αγορές σε αναμονή για έναν νέο γύρο επιθέσεων.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ ανακάλεσε την προηγούμενη δέσμευσή του να επιτεθεί στο Ιράν, αφού δήλωσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν θα προχωρήσει στις προγραμματισμένες εκτελέσεις εκατοντάδων διαδηλωτών. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ — που πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι — να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν για να βοηθήσουν τις διαδηλώσεις.

Οι ειδικοί λένε ότι η συγκέντρωση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή προσθέτει ευελιξία στον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η κινητοποίηση πόρων στη Μέση Ανατολή δεν εγγυάται απαραίτητα μια επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ιράν: Πότε εκτιμούν ειδικοί ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί στο Ιράν

«Η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του προέδρου να διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε η Μόνα Γιακουμπιάν, διευθύντρια και ανώτερη σύμβουλος του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι προοίμιο μιας επίθεσης, ή θα μπορούσε να είναι μια τακτική εκβιασμού με στόχο την εξασφάλιση παραχωρήσεων από την Τεχεράνη πριν ή ως μέρος μιας διαπραγμάτευσης».

Η εταιρεία συμβούλων κινδύνου Eurasia Group εκτίμησε την πιθανότητα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από τις 30 Απριλίου σε 65%, με το σκεπτικό ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες είναι πιθανό να αποτύχουν». Η εταιρεία γεωπολιτικών κινδύνων Rapidan Energy Group διατηρεί το 70% πιθανότητα ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ωστόσο, η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ενέχει τεράστιους κινδύνους και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν απλώς να χρησιμοποιήσουν την απειλή της βίας για να αποτρέψουν περαιτέρω θανάτους διαδηλωτών ή να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές για να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος.