Το νοσηρό σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν για να ζήσει για πάντα

Toν Σεπτέμβριο του 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε στην Κίνα, ως επίσημος καλεσμένος του προέδρου Σι Τζίνμπιγκ. Στην ετήσια παρέλαση της πλατείας Τιεναμέν, οι δύο άντρες πιάστηκαν να συζητούν με ανοικτό μικρόφωνο, για το πόσο τους απασχολούσε το ενδεχόμενο να ζήσουν για πάντα, ή έστω μέχρι να γίνουν 150 ετών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος πρόκειται να κλείσει τους επόμενους μήνες τα 74, δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να συνταξιοδοτηθεί, καθώς θεωρεί ότι το μέλλον του έθνους βασίζεται αποκλειστικά στις δικές του πλάτες.

Για να πετύχει αυτόν το στόχο της μακροζωίας έχει ήδη βρει τα μέσα: με μια αστρονομικού επιπέδου χρηματοδότηση (το κόστος των ερευνών θα αγγίξουν τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια), θα «χακάρει» το ανθρώπινο σώμα και τη φθορά του.

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Μπόγιαν Παντζέφσκι της Wall Street Journal, οι Ρώσοι επιστήμονες που εργάζονται στο συγκεκριμένο υπερ-φιλόδοξο project, εστιάζουν στην τροποποίηση του ανθρώπινου DNA για να σταματήσουν τη διαδικασία φθοράς του σώματος. Στοχεύουν στον υποδοχέα RAGE ((Receptor for Advanced Glycation Endproducts), ο οποίος ενεργοποιείται από «άχρηστα» σάκχαρα και πρωτεΐνες που συσσωρεύονται στο σώμα καθώς μεγαλώνουμε, προκαλώντας χρόνια φλεγμονή και καταστροφή των κυττάρων.

Ο στόχος των Ρώσων είναι να αναπτυχθούν γονιδιακές θεραπείες που μπλοκάρουν ή «σβήνουν» αυτόν τον υποδοχέα, ώστε να ανατρέψουν το ρυθμό γήρανσης των αγγείων, του εγκεφάλου, της καρδιάς.

Inside Putin’s $26 Billion Quest for Longevity

From mini-pigs and organ printing to cryotherapy and genetics, Russia’s president has turned antiaging research into a Kremlin priority

My piece via @WSJ https://t.co/FhXsTO1gcU — Bojan Pancevski (@bopanc) May 29, 2026

Η βιοεκτύπωση δεν είναι ένα ψαγμένο γκάτζετ



Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι που δεν είναι απλά φιλόδοξο, αλλά ξεπερνάει τα καλύτερα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για μια εξελιγμένη εκδοχή τρισδιάστατης εκτύπωσης οργάνων του ανθρώπινου σώματος (π.χ. νεφρά, συκώτι, καρδιά) όταν αυτά πλέον αποτυγχάνουν λόγω γήρανσης. Οι εκτυπωτές αυτοί θα χρησιμοποιούν ένα «βίο-μελάνι» από ανθρώπινα κύτταρα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία λειτουργικών οργάνων στο εργαστήριο, custom-made για τον κάθε ασθενή.

Γουρούνια και άνθρωποι μαζί

Ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός «γουρούνι» είναι πιθανό να μην έχει ιδιαίτερη αξία μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο του Παντζέφσκι, οι Ρώσοι ερευνητές τροποποιούν γενετικά ειδικά μικρά γουρούνια (mini-pigs) ώστε τα όργανά τους να μην απορρίπτονται από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Στη συνέχεια, τα όργανα αυτά θα μπορούν να μεταμοσχευθούν σε ανθρώπους. Το Κρεμλίνο αισιοδοξεί πως μέχρι το 2030 θα έχει γίνει μια τέτοια, ολοκληρωμένη και επιτυχής μεταμόσχευση.

Είναι εφικτά όλα αυτά;

Μέχρι στιγμής, μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και να τοποθετούμε όλα τα παραπάνω σενάρια, πιο κοντά στην μυθοπλασία παρά στην πραγματικότητα. Ο Χοσέ Βίνια, καθηγητής Φυσιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, σε σχετικό κείμενο στην εφημερίδα El Pais με τίτλο «Γιατί ο Πούτιν και ο Σι δεν θα ζήσουν μέχρι να γίνουν 150 ετών» αναφέρει: «Ακόμα και στα ζώα δεν έχουμε καταφέρει να επιμηκύνουμε το προσδόκιμο ζωής τους μέσω μοσχευμάτων.

Υπάρχει κάποια μικρή επιτυχία, στο 15%, στην αντικατάσταση των γονιδίων». Στο ίδιο άρθρο γίνεται σαφές ότι ακόμα κι αν η ιατρική καταφέρει να δημιουργήσει πιστές κόπιες ανθρώπινων οργάνων σε εργαστήριο, κανείς δεν εγγυάται πώς ένα γερασμένο σώμα μπορεί να τα δεχτεί με επιτυχία. Αθανασία μέσω copy-paste οργάνων, δεν προβλέπεται προς το παρόν.