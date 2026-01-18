Μενού

Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι και η διαμονή στη Λυών

Ο αγώνας Λυών - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου είναι μια καλή αφορμή για ένα ταξίδι στη γαλλική πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δείτε πόσο θα σας κοστίσει να ταξιδέψετε στη Λυών.

Γαλλία ΔΝΤ
Γαλλία | AP
Η Λυών είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία άνω των 2.000 ετών, ξεχωριστή αρχιτεκτονική, εξαιρετικά μουσεία και υψηλή γαστρονομική κουλτούρα που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και πρωτεύουσα της περιφέρειας Rhône-Alpes, που βρίσκεται σε ίση περίπου απόσταση από το Παρίσι και τη Μασσαλία.

