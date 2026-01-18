Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι και η διαμονή στη Λυών

Η Λυών είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία άνω των 2.000 ετών, ξεχωριστή αρχιτεκτονική, εξαιρετικά μουσεία και υψηλή γαστρονομική κουλτούρα που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.
Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και πρωτεύουσα της περιφέρειας Rhône-Alpes, που βρίσκεται σε ίση περίπου απόσταση από το Παρίσι και τη Μασσαλία.
