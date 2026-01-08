Πόσο κοστίζει μια απόσχιση; Το ποσό που υπόσχεται ο Τραμπ στους Γροιλανδούς

Στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής θύελλας βρίσκεται η Γροιλανδία, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει έως και 100.000 δολάρια σε κάθε κάτοικο του νησιού, σύμφωνα με το reuters.

Στόχος; Να ενθαρρύνει μια πιθανή αποχώρηση από τη Δανία και μια μελλοντική ένταξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιδέα των εφάπαξ πληρωμών παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να «γίνει εφικτή» η απόκτηση της Γροιλανδίας, ένα σενάριο που επανέρχεται δυναμικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Λευκού Οίκου ότι η αγορά του νησιού αποτελεί πιθανή επιλογή.

Γιατί η Γροιλανδία έχει τόσο μεγάλη αξία;

Η Γροιλανδία δεν είναι απλώς ένα παγωμένο νησί. Είναι μια στρατηγική πύλη στην Αρκτική, μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω:

των νέων θαλάσσιων διαδρομών που ανοίγουν με το λιώσιμο των πάγων

των τεράστιων φυσικών πόρων

της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας μεγάλων δυνάμεων

Γι’ αυτό και η πιθανότητα αλλαγής κυριαρχίας προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της και ότι η Δανία παραμένει ο βασικός συνομιλητής για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το νησί.

Παράλληλα, χώρες της ΕΕ εκφράζουν ανησυχία για τις αμερικανικές κινήσεις, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει ισορροπίες στην Αρκτική.

ΝΑΤΟ: Η Αρκτική γίνεται προτεραιότητα

Οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ συζήτησαν εκτενώς το θέμα, συμφωνώντας ότι η Συμμαχία πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή. Προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι περιλαμβάνουν:

ευέλικτες πολυεθνικές αποστολές

χρήση drones και προηγμένων αισθητήρων

μοντέλα δράσης παρόμοια με τις αποστολές Baltic Sentry και Eastern Sentry

Η Αρκτική θεωρείται πλέον περιοχή «υψίστης στρατηγικής σημασίας», και η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι αυτής της εξίσωσης.

Στην Ουάσινγκτον… δεν συμφωνούν όλοι

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε στρατιωτικές επιλογές, ενώ άλλοι δηλώνουν ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζονται πολλαπλά σενάρια — από οικονομικά κίνητρα έως πιο δυναμικές επιλογές.

Η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή

Επτά ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους Γαλλία, Γερμανία και Δανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση: Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Η θέση αυτή ενισχύει το μήνυμα ότι η Αρκτική δεν είναι «προς πώληση» και ότι η σταθερότητα της περιοχής αποτελεί συλλογική ευθύνη.