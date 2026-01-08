Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;

Αν ένα πράγμα έγινε άμεσα ξεκάθαρο μετά την εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Μαδούρο, αυτό ήταν πως καμία επικράτεια, φερ' ειπείν, η πλούσια Γροιλανδία, δεν είναι ασφαλής από τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν συνειδητοποιήσει προηγουμένως ότι οι απειλές του «πλανητάρχη» για κατάληψη της Δανικής ανεξάρτητης επικράτειας ήταν σοβαρές, τώρα το συνειδητοποιούν.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αγνοούν πλέον την μαξιμαλιστική ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ και αναζητούν απεγνωσμένα ένα σχέδιο για να τον σταματήσουν, όπως σχολιάζει το Politico.

Γροιλανδία: Προετοιμασία για «κουτουλιές» με τον Τραμπ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια άμεση αντιπαράθεση με τον Τραμπ», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που ενημερώθηκε για τις τρέχουσες συζητήσεις. «Βρίσκεται σε επιθετική στάση και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Διαβάστε ακόμα: Μινεάπολη: 37χρονη μητέρα το θύμα των αστυνομικών πυρών - Νέα στοιχεία για την υπόθεση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να συζητήσει την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η προτίμηση του Τραμπ θα ήταν να αποκτήσει την περιοχή μέσω διαπραγματεύσεων και επίσης ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς του νησιού - αλλά ότι μια στρατιωτική κατάληψη είναι πιθανή .

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται στην Ευρώπη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι αυτός και οι ομόλογοί του από τη Γερμανία και την Πολωνία συζήτησαν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία

1. Κυνήγι για συμβιβασμό

Ο Τραμπ λέει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και κατηγορεί τη Δανία ότι δεν κάνει αρκετά για να την προστατεύσει από την αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική.

Μια διπλωματική διευθέτηση που θα επιτρέψει στον Τραμπ να βγει από τις διαπραγματεύσεις κοκορευόμενος άλλη μία «νίκη», αλλά και τη Δανία και τη Γροιλανδία να περισώσουν την ακεραιότητά τους, ίσως θα ήταν η πιο σοφή επιλογή.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ άφησε να εννοηθεί ότι η συμμαχία θα μπορούσε να μεσολαβήσει μεταξύ της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ, όπως έχει κάνει με τα μέλη της συμμαχίας, την Τουρκία και την Ελλάδα, στις διαφορές τους.

«Καθώς οι πάγοι λιώνουν και καθώς οι διαδρομές στην Αρκτική και τον Απώτατο Βορρά ανοίγουν... η Γροιλανδία αποτελεί πολύ σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ηπειρωτικής χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Η συμμαχία θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτή στη δημιουργία ενός προγράμματος «Arctic Sentry» —μεταφορά των στρατιωτικών της πόρων στην περιοχή— παρόμοιου

2. «Θωράκιση» της Γροιλανδίας

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει το κίνημα ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας. Το σκεπτικό είναι ότι εάν η αρκτική περιοχή αποχωρήσει από το Βασίλειο της Δανίας και υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα κατακλυστεί από αμερικανικά χρήματα.

Η ΕΕ και η Δανία προσπαθούν να πείσουν τους Γροιλανδούς ότι μπορούν να τους προσφέρουν μια καλύτερη συμφωνία.

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να υπερδιπλασιάσουν τις δαπάνες τους για τη Γροιλανδία από το 2028 στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών σχεδίων που καταρτίστηκαν αφότου ο Τραμπ άρχισε να διεκδικεί τα εδάφη, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα σχέδια, τα οποία υπόκεινται σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών μελών, η ΕΕ θα διπλασιάσει σχεδόν τις δαπάνες για τη Γροιλανδία στα 530 εκατομμύρια ευρώ για μια επταετία που ξεκινά το 2028.

Η Γροιλανδία θα μπορούσε επίσης να υποβάλει αίτηση για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για απομακρυσμένες περιοχές που συνδέονται με ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο.

«Έχουμε πολλούς, πολλούς ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας, και οι υποδομές στη Γροιλανδία υστερούν, και οι πόροι μας εξαντλούνται κυρίως χωρίς κέρδος για τη Γροιλανδία, αλλά κυρίως για τις δανικές εταιρείες», δήλωσε ο Κούνο Φένκερ, βουλευτής της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας.

3. Οικονομικός πόλεμος

Από την πρώτη θητεία του Τραμπ, «έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια να σκεφτούμε πώς θα διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ασφάλεια στις σκανδιναβικές χώρες, την ασφάλεια στην Αρκτική, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τόμας Κρόσμπι, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας των ΗΠΑ στο Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας.

«Αυτό είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατό. Αλλά δεν ξέρω αν κάποιος έχει σκεφτεί σοβαρά να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια έναντι της Αμερικής. Είναι απλώς τρελό», είπε ο Κρόσμπι.

Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αποτρέψει τον Τραμπ: το Μέσο Κατά του Καταναγκασμού, το «εμπορικό μπαζούκα» που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να λαμβάνει αντίποινα κατά των εμπορικών διακρίσεων.

Η ΕΕ απείλησε να το αναπτύξει αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Ένωση, αλλά το ανέστειλε τον Ιούλιο αφότου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία .

«Έχουμε εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ και για περίπου το ένα τρίτο αυτών των αγαθών έχουμε μερίδιο αγοράς άνω του 50% και είναι απολύτως σαφές ότι αυτή είναι και η δύναμη στα χέρια μας», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Ο λόγος στα όπλα

Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία με στρατιωτική βία, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά για να το αποτρέψουν.

«Δεν πρόκειται να επιτεθούν προληπτικά σε Αμερικανούς πριν διεκδικήσουν τη Γροιλανδία, επειδή αυτό θα γινόταν πριν από μια πολεμική πράξη», δήλωσε ο Κρόσμπι, ο Δανός στρατιωτικός εκπαιδευτικός.

«Αλλά όσον αφορά την αντίδραση στην πρώτη κίνηση, εξαρτάται. Εάν οι Αμερικανοί αναπτυχθούν αρχικά σε μικρούς αριθμούς, θα μπορούσαν οι εμπλεκόμενοι να συλληφθούν, επειδή θα συνιστούσε εγκληματική ενέργεια».

Από νομικής άποψης, είναι πιθανό η Δανία να αναγκαστεί να απαντήσει στρατιωτικά. Σύμφωνα με μια μόνιμη εντολή του 1952 , τα στρατεύματα θα πρέπει «να αναλάβουν αμέσως τη μάχη χωρίς να περιμένουν ή να ζητούν εντολές» σε «περίπτωση επίθεσης σε δανικό έδαφος».

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στη Γροιλανδία — εάν το ζητήσει η Δανία — για να αυξήσουν το πιθανό κόστος μιας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, επαναλαμβάνοντας τις υποδείξεις ότι το Βερολίνο και το Παρίσι θα μπορούσαν να στείλουν δυνάμεις για να αποτρέψουν οποιαδήποτε εισβολή.

Ενώ αυτές οι δυνάμεις είναι απίθανο να είναι σε θέση να αντισταθούν σε μια αμερικανική εισβολή, θα λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας.