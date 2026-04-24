Πόσο μεγάλη είναι τελικά η Ελλάδα; To viral βίντεο που ανατρέπει όσα ξέραμε

Πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα; Δείτε πώς η «απάτη» του Μερκάτορα μας ξεγελά και πώς αλλάζει το μέγεθος της χώρας δίπλα σε υπερδυνάμεις.

Παναγιώτα Σιδερία
Χάρτης εποχής | Shutterstock
Αν ανοίξετε έναν παραδοσιακό παγκόσμιο χάρτη, η Ελλάδα μοιάζει με μια μικρή, δαντελωτή κουκκίδα στην άκρη της Ευρώπης. Μια «σταλιά» γης μπροστά στους γίγαντες του Βορρά ή της Αμερικής. Είναι όμως αυτή η πραγματική εικόνα;

Ένα πρόσφατο viral post από τον λογαριασμό @Globalstats11 στο X έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι οι χάρτες που είχαμε κρεμασμένους στις σχολικές μας αίθουσες μας έλεγαν... μισές αλήθειες.

Γιατί οι χάρτες μάς «λένε ψέματα»;

Το πρόβλημα ξεκινά από το 1569 και τη λεγόμενη Μερκατορική Προβολή (Mercator projection). Σχεδιάστηκε για να βοηθά τους ναυτικούς να πλοηγούνται σε ευθείες γραμμές, αλλά έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα: παραμορφώνει δραματικά τα μεγέθη όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό προς τους Πόλους.

Αποτέλεσμα; Χώρες όπως η Γροιλανδία να φαίνονται ίδιες με την Αφρική (ενώ η Αφρική είναι 14 φορές μεγαλύτερη!) και η Ελλάδα να δείχνει «ριγμένη» συγκριτικά με τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Όταν «ξεκολλάμε» την Ελλάδα από τη θέση της και τη μεταφέρουμε πάνω από άλλες ηπείρους, η γεωγραφική ταπεινότητα επιστρέφει.

Στην Αφρική, η χώρα μας κυριολεκτικά «χάνεται» μέσα στις τεράστιες εκτάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική, όπου η έκτασή μας μοιάζει με μια μικρή επαρχία, ή στην Ινδία και την Κίνα, όπου τα μεγέθη είναι εξωπραγματικά.

Εκεί, η Ελλάδα φαίνεται όντως μικρή, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή των ηπειρωτικών κρατών.

Η μεγάλη έκπληξη εντός Ευρώπης

Το πραγματικό σοκ έρχεται όταν συγκρίνουμε την Ελλάδα με τα ευρωπαϊκά κράτη που θεωρούμε «μεγαθήρια». Η οπτική μας αλλάζει εντελώς. 

Κοιτάζοντας τον χάρτη, νομίζεις πως η Βρετανία είναι πολλαπλάσια. Κι όμως, αν τις τοποθετήσεις δίπλα-δίπλα, μοιάζουν σχεδόν ισομεγέθεις με την Ελλάδα! Η διασπορά των ελληνικών νησιών και το μήκος της χώρας δημιουργούν ένα μέγεθος που σοκάρει.

Συγκριτικά με την Πολωνία, η Ελλάδα δείχνει απροσδόκητα μεγάλη, καταρρίπτοντας την εικόνα της «μικρής χώρας του Νότου».

Ενώ στον χάρτη η Ισλανδία φαίνεται τεράστια λόγω της θέσης της στον Βορρά, η πραγματικότητα δείχνει πως η Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια σε έκταση.

Η γεωγραφία είναι συχνά θέμα προοπτικής. Η Ελλάδα, με τα χιλιάδες νησιά της και την τεράστια ακτογραμμή, διαθέτει μια γεωγραφική οντότητα που η Μερκατορική προβολή προσπαθεί να «κρύψει».

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα κοιτάξετε έναν χάρτη, θυμηθείτε: αυτό που βλέπετε δεν είναι η χώρα, αλλά μια μαθηματική παραμόρφωση.

