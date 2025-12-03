Άνθρωποι είναι σε σοκ όταν έμαθαν πόσες φορές κάνουν σεξ τα παντρεμένα ζευγάρια

Υπάρχει ένα κλισέ αστείο που λέει ότι μόλις πέσουν οι υπογραφές και φορεθούν οι βέρες, η ερωτική ζωή του ζευγαριού αρχίζει να φθίνει. Είναι όμως αυτός ο κανόνας ή απλώς ένας μύθος που μας αγχώνει;

Σε μια εποχή που φαινομενικά είναι πιο απελευθερωμένη ερωτικά, τα δεδομένα δείχνουν μια διαφορετική, και ίσως ανησυχητική, εικόνα. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν την πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες των άλλων παντρεμένων ζευγαριών.

Παρόλο που το σεξ δεν είναι πια το ταμπού που ήταν κάποτε, φαίνεται πως οι αριθμοί πέφτουν αν συγκρίνουμε το σήμερα με 10 ή 20 χρόνια πριν. Ο ψυχολόγος Simon Sherry, αναλύοντας τα δεδομένα, επισημαίνει κάτι ενδιαφέρον:

Οι ενήλικες στη δεκαετία των 20 ετών κάνουν σεξ περίπου 80 φορές τον χρόνο (δηλαδή περίπου μία φορά κάθε 4-5 ημέρες).

Ο αριθμός αυτός μειώνεται στις 20 φορές τον χρόνο για όσους βρίσκονται στη δεκαετία των 60.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, στατιστικά, οι παντρεμένοι τείνουν να κάνουν σεξ συχνότερα από τους εργένηδες. Ωστόσο, ακόμη και στα πλαίσια του γάμου, η συχνότητα έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι ειδικοί "δείχνουν" τον σύγχρονο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει εξαντλητικά ωράρια εργασία, προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, πληθώρα άλλων ψηφιακών δραστηριοτήτων που μας αποσπούν την προσοχή.

Η γνωστή κωμικός Katherine Ryan, μιλώντας πρόσφατα για τη δική της εμπειρία, έφερε στο προσκήνιο την ανθρώπινη πλευρά του πράγματος. Παραδέχτηκε πως σε περιόδους με μικρά παιδιά και φόρτο εργασίας, εκείνη και ο σύζυγός της έκαναν σεξ μόλις δύο φορές τον μήνα.

Καθώς οι συγκρίσεις συχνά κάνουν κακό αξίζει παρόλ αυτά να έχουμε μια εικόνα των μέσων όρων. Μια μελέτη που κάλυψε την περίοδο 2000-2018 έδειξε τα εξής για τα ζευγάρια:

1 φορά την εβδομάδα ή περισσότερο: Το 58% των ανδρών και το 61% των γυναικών.

1 έως 3 φορές τον μήνα: Το 35% των ανδρών και το 32% των γυναικών.

Σπάνια ή καθόλου: Ένα πολύ μικρό ποσοστό (περίπου 1-2%) δεν έχει καμία ερωτική επαφή, ενώ περίπου το 5% περιορίζεται σε 1-2 φορές τον χρόνο.

Μια πιο πρόσφατη μελέτη του 2024 προτείνει ότι ο "ιδανικός στόχος" για τη διατήρηση της σύνδεσης είναι μία φορά την εβδομάδα.