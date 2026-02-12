Πότε θα γίνει η δίκη για τη «δυσφήμιση» του Τραμπ από το BBC: Η ανακοίνωση του δικαστή

Ανακοινώθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή η ημερομηνία που θα λάβει χώρα η δίκη του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC για δυσφήμιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητά αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το «παραπλανητικό ντοκιμαντέρ», όπως χαρακτηρίζει.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η δίκη θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2027.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 το BBC μετέδωσε αποσπάσματα της ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, μονταρισμένα κατά τρόπο που τον εμφάνιζε να καλεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ρεπουμπλικάνος κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντας, κατηγορώντας το βρετανικό κανάλι για δυσφήμιση και παραβίαση ενός νόμου που αφορά τις εμπορικές πρακτικές. Ζητά αποζημίωση ύψους 5 δισεκ. δολαρίων για καθεμιά από τις κατηγορίες.

Οι δικηγόροι του ΒΒC, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσπάθησαν μάταια να ακυρώσουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέστη κάποια ζημία αφού η ενημερωτική εκπομπή Panorama, στην οποία προβλήθηκε το μονταρισμένο υλικό, δεν μεταδίδεται στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του βρετανικού ομίλου Σαμίρ Σαχ έστειλε επίσης μια επιστολή στον Τραμπ, ζητώντας συγγνώμη «για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκαν τα πλάνα», αλλά αμφισβητεί ότι «υπάρχει νομική βάση για αγωγή».

Λόγω της υπόθεσης αυτής παραιτήθηκαν πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής του BBC News Ντέμπορα Τέρνες.

Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ή υπέβαλε μηνύσεις σε πολλούς δημοσιογραφικούς ομίλους των ΗΠΑ και κάποιοι από αυτούς κατέβαλαν σημαντικά ποσά για να παύσει η δίωξή τους.