ΠΟΥ: 14 νεκροί υγειονομικοί στον Λίβανο σε 24 ώρες – «Τραγική εξέλιξη»

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι ο Οργανισμός επιβεβαίωσε ότι 12 γιατροί, τραυματιοφορείς και νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επίθεση στο κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας Μπουρζ Κουαλαουίγιε στον Λίβανο αργά χθες Παρασκευή.
«Οι σκοτωμοί 14 εργαζομένων στον τομέα της υγείας στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες σηματοδοτούν μια τραγική εξέλιξη στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στο X, σημειώνοντας ότι νωρίτερα σήμερα δύο τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν σε επίθεση σε δομή υγείας στην αλ Σοουάνα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον της ένοπλης λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 770 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, ενώ η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους προς το Ισραήλ.
