Πού να φάτε στη Βαρκελώνη: Ένας mini γαστρονομικός οδηγός

Όσοι επισκεφθούν τη Βαρκελώνη για τον αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός που διεξάγεται αύριο (21/10), για την 3η αγωνιστική του Champions League, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σύντομη φθινοπωρινή απόδραση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς και να δοκιμάσουν τις περίφημες γεύσεις της καταλανικής κουζίνας.

Η Βαρκελώνη, αλλά και ολόκληρη η περιοχή της Καταλονίας, αποτελεί έναν παράδεισο για καλοφαγάδες. Γι' αυτό κι εμείς ετοιμάσαμε για εσάς έναν μικρό οδηγό με όλα όσα πρέπει να δοκιμάσετε σε αυτό το ταξίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr