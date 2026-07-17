«Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ»: Βίντεο Ιρανών δείχνει το τρωτό σημείο της διαδρομής του

Η ένταση στην Μέση Ανατολή ξεφεύγει, καθώς το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κυκλοφόρησε στα social media ένα βίντεο-handbook με τον αγγλικό τύπου «Where to kill Trump?» (Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ).

Το βίντεο κυκλοφορεί στο κανάλι του Fars στο Telegram. Το συγκεκριμένο πρακτορείο θεωρείται από τα πιο σκληροπυρηνικά και φιλικά προσκείμμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σημειώνεται πως μια εκδοχή του βίντεο είχε αναρτηθεί στο X που ανήκει στον Έλον Μασκ, έχει πλέον διαγραφεί.

Το βίντει δείχνει την διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να φθάσει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και εντοπίζεται μια γέφυρα ως εν δυνάμει ευάλωτο σημείο.

Όμως, η περιοχή που δείχνει το βίντεο δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής που είναι δημόσια διαθέσιμοι. Η διαδρομή που ακολουθούσε ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε τον Ιανουάριο του 2026, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένοου στο αεροδρόμιο.

Ο φόνος του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποτελεί η αφορμή δημοσιοποίησης του βίντεο, εν μέσω εκκλήσεων από τους Ιρανούς για αντίποινα για τον φόνο. Υπενθυμίζεται πως ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά εναντίον της επίσημης κατοικίας του.

Ο Ντ. Τραμπ στην ομιλία του την προηγούμενη βδομάδα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σημείωσε πως αποτελεί ο πρώτος στόχος του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν».