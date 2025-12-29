Πούτιν: Άλλαξε τη νομοθεσία για τις διεθνείς δικαστικές αποφάσεις - Από σήμερα μπορεί να τις αγνοεί

Την υπογραφή νέων νομοθετικών τροπολογιών πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις οποίες η Ρωσία αποκτά τη δικαιοδοσία να αγνοεί αποφάσεις ξένων και διεθνών δικαστηρίων για ποινικές υποθέσεις, όσο εντείνονται οι προσπάθειες της Ουκρανίας και της Ευρώπης να αποδοθούν τιμωρίες στη Μόσχα για τις εχθροπραξίες σε βάρος της.

Η κίνηση αυτή, που γίνεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κλείσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, αξιολογείται ως απάντηση στις μεγάλες προσπάθειες για δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και αξιωματικών του στρατού για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα διαφωνεί πως οι δυνάμεις της εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.

Η Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν τον Ιούνιο μια συμφωνία που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ειδικού ποινικού δικαστηρίου, ενώ η Ευρώπη αυτόν τον μήνα συνέστησε την Διεθνή Επιτροπή Απαιτήσεων για την Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τις ζημιές που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ( ΔΠΔ) στη Χάγη έχει εκδώσει επίσης εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και επτά άλλους Ρώσους τους οποίους κατηγορεί για παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο, το οποίο χαρακτηρίζει την κίνηση του ΔΠΔ εξοργιστική, δηλώνει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ότι η Μόσχα έπραξε με μοναδικό σκοπό να απομακρύνει τα παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη για την ασφάλειά τους.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη ρωσική νομοθεσία που υποστηρίζονται από τον Πούτιν, η Μόσχα θα έχει επίσημα το δικαίωμα βάσει της δικής της νομοθεσίας να αγνοεί τις αποφάσεις για ποινικές υποθέσεις που εκδίδουν ξένα δικαστήρια για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνή νομικά όργανα των οποίων η εξουσία δε βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των αλλαγών.