Πούτιν για Τραμπ: «Δεν ξέρω αν άξιζε το Νόμπελ – Κάνει όμως αρκετά για την ειρήνη»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «κάνει αρκετά για την ειρήνη».

Συγκεκριμένα, αναφερόταν την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει αν είναι άξιος ή όχι ενός βραβείου Νόμπελ Ειρήνης

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις Ρωσίας–Αζερμπαϊτζάν «γύρισαν σελίδα» μετά την τραγωδία με την πτώση του επιβατικού αεροσκάφους των Αζερμπαϊτζάν Αερογραμμών, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Όπως ανέφερε, δύο ρωσικοί πύραυλοι εξερράγησαν κοντά στο αεροπλάνο, έπειτα από την είσοδο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ρωσικό εναέριο χώρο. Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Αζέρο ομόλογό του, Ιλχάμ Αλίγιεφ, ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Στο μεταξύ, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται στη 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η ανακοίνωση έγινε σε απευθείας μετάδοση, την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας Χ.