Πούτιν: «Η συνεργασία Ρωσίας – Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα από σήμερα Τρίτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία.
Οι δηλώσεις του πραγματοποιούνται λίγο πριν από τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου.
Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και περιφερειακή ασφάλεια.
- «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- «Έχετε ζητήσει από φαρμακευτική να πληρώνουν ΜΜΕ για να κάνετε καριέρα;»: Άγρια σύγκρουση Γεωργιάδη – Σαλμά
- Καιρός με κάτι από φθινόπωρο: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»
- ΣΕΑ Αταλάντης: Πριν τις Σκιαδαρέσες, οι γυναίκες της περιοχής βρήκαν τη δική τους «όαση της ασφάλτου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.