Πούτιν: «Η συνεργασία Ρωσίας – Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα από σήμερα Τρίτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιούνται λίγο πριν από τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και περιφερειακή ασφάλεια.