Πούτιν: «Ο Τραμπ έχει τη δική του ατζέντα - Περίπλοκες οι ειρηνευτικές συνομιλίες»

Η συνέντευξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο India Today επικεντρώνεται στο θέμα του Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε πως «έχει τη δική του ατζέντα, τους δικούς του στόχους».

Ερωτηθείς για τον πόλεμο δασμών του Τραμπ, ο Πούτιν λέει: «Οι αποφάσεις του δεν λαμβάνονται από το πουθενά. Έχει συμβούλους που πιστεύουν ότι η εφαρμογή τέτοιων δασμολογικών πολιτικών ωφελεί τελικά την οικονομία των ΗΠΑ».

Ερωτηθείς πώς θα χαρακτήριζε τον Τραμπ, ο Πούτιν λέει: «Ποτέ δεν δίνω αξιολογήσεις χαρακτήρα για τους συναδέλφους μου.

Πούτιν: «Οι ψηφοφόροι θα αξιολογήσουν τον Τραμπ»

«Αυτές οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται από πολίτες που ψηφίζουν τον ηγέτη τους στις εκλογές».

Ο Πούτιν παρέχει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσφατη συνάντησή του με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Λέει ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν πέντε ώρες, αλλά περιγράφει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ως «σύνθετο έργο» και «προκλητική αποστολή».