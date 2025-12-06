Μενού

Πράγα: Χριστούγεννα στη «χρυσή πόλη»

Με την υπέροχη Παλιά Πόλη, τα επιβλητικά κάστρα, τις γέφυρες και τους ναούς της, η Πράγα είναι ένας παραμυθένιος προορισμός, ιδανικός για ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι.

Reader symbol
Newsroom
πράγα
Πράγα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, η Πράγα είναι, όπως το είχε διατυπώσει και ο Γκαίτε, το «ομορφότερο πετράδι στο πέτρινο στέμμα του κόσμου». Είναι δύσκολο να μην αγαπήσει κάποιος την πρωτεύουσα της Τσεχίας αν την επισκεφθεί το χειμώνα και ειδικά τα Χριστούγεννα.

Το ιδιαίτερο μείγμα μπαρόκ και γοτθικής αρχιτεκτονικής, η άκρως ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη, η εμβληματική γέφυρα του Καρόλου, τα σοκάκια της ιστορικής συνοικίας Mala Strana, το παραμυθένιο κάστρο, οι πύργοι και οι εκκλησίες προσφέρουν ένα σκηνικό που ταιριάζει γάντι με τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Διαβάστε πειρσσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ