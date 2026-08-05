Πραγματική πτήση τρόμου: Βίαιες αναταράξεις έστειλαν 17 στο νοσοκομείο - «Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε»

Συνολικά 17 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Air India από το Πουκέτ προς το Δελχί, της Ινδίας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ενημέρωσε πως ξεκίνησε έρευνα όσον αφορά στα όσα εκτυλίχθηκαν στην πτήση AI2379 της Air India.

Ενώ βρισκόταν εν πτήσει, το αεροσκάφος υπέστη ξαφνική απώλεια ύψους, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές πανικού στην καμπίνα.

Το αεροπλάνο έχασε 300 πόδια και 17 από τους επιβαίνοντες, μέλη του πληρώματος και επιβάτες, βρέθηκαν να παλεύουν για να κρατηθούν στις θέσεις τους.

Από τους 137 επιβάτες και τα οκτώ μέλη πληρώματος, που επέβαιναν στο Airbus A320neo, 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Όλοι οι νοσηλευόμενοι είναι σε σταθερή κατάσταση.

Τελικά, κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Indira Gandhi στην πρωτεύουσα της Ινδίας το πρωί της Τρίτης.

Το πτητικό μέσο μεταφέρθηκε σε υπόστεγο και τόσο ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης όσο και ο καταγραφέας φωνής στο πιλοτήριο βρίσκονται υπό εξέταση, δήλωσε το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκλονίζουν επιβάτες της πτήσεις

Μιλώντας για τις στιγμές της φρίκης στην πτήση, μια Ιταλίδα επιβάτισσα, είπε ότι είδε την αδερφή της να εκτοξεύεται στον αέρα.

«Το αεροσκάφος φαινόταν να κινείται κανονικά, αλλά ξαφνικά άρχισαν οι αναταράξεις. Είδα την αδερφή μου να εκτοξεύεται στον αέρα από τη θέση της. Η μητέρα μου χτυπήθηκε στο κεφάλι. Το τηλέφωνό μου έπεσε» είπε η γυναίκα.

Ανέφερε ότι ορισμένοι από εκείνους που κάθονταν πίσω υπέστησαν επίσης τραυματισμούς, με έναν επιβάτη να καταλήγει με αίματα στο πρόσωπο.

«Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Έτρεμα και έκλαιγα. Ήταν φρικτό. Δεν ακούω καλά αυτή τη στιγμή...», πρόσθεσε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που οι αναταράξεις χτύπησαν το αεροσκάφος, ένας άλλος επιβάτης είπε ότι ήταν νωρίς το πρωί και οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν.

«Η πτήση σταμάτησε ξαφνικά ενώ κινούνταν και γύρισε... συνέχισε να κινείται έτσι για 2-3 λεπτά...» επεσήμανε το άτομο αυτό.