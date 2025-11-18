Πράσινο φως από τον ΟΗΕ για το σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που ευχαρίστησε ο Τραμπ

Το «πράσινο φως» έδωσε σήμερα ο ΟΗΕ για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο κατοχυρώθηκε με 13 ψήφους υπέρ.

Το σχέδιο μεταξύ άλλων, στοχεύει σε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μιας πιθανής πορείας προς ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Η απόφαση, που ψηφίστηκε με 13-0 και αποχές από την Κίνα και τη Ρωσία, χαράσσει «μια νέα πορεία στη Μέση Ανατολή για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και όλους τους λαούς της περιοχής», δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, στην αίθουσα του Συμβουλίου.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, η συμπερίληψη αναφορών σε μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη ήταν το τίμημα που πλήρωσαν οι ΗΠΑ για την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, ο οποίος αναμένεται να παράσχει ειρηνευτικές δυνάμεις για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ISF).

Ωστόσο, την παραμονή της ψηφοφορίας του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση της κυβέρνησής του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν το Ισραήλ θα επιτρέψει την εφαρμογή των προτάσεων που επιβάλλει ο ΟΗΕ.

Μετά την ψηφοφορία, η Χαμάς απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως επιβαλλόμενο «διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας» και επέμεινε ότι δεν θα αποστρατιωτικοποιηθεί.

Οι υποστηρικτές της απόφασης δήλωσαν ότι αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στην άμεση άρση των εναπομενόντων περιορισμών στη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα, στη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, και σε κινήσεις προς την ανασυγκρότηση και μια πιθανή «οδό προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων».

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που ευχαρίστησε ο Τραμπ

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.