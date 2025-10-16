«Πράσινο φως» από τον Τραμπ στη CIA για επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε πρώτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενέκρινε την ενέργεια επειδή μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος των οποίων διακινούνταν δια θαλάσσης. «Εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε τη θάλασσα υπό πολύ καλό έλεγχο», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί δεν έβαλε την Ακτοφυλακή να σταματήσει σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά, κάτι που αποτελεί πρακτική των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τέτοιες προσπάθειες «πολιτικά ορθές» και είπε ότι δεν είχαν αποδώσει.

«Νομίζω ότι η Βενεζουέλα βιώνει ένταση», είπε ο Τραμπ, αν και αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν η CIA έχει την εξουσία να εκτελέσει τον Μαδούρο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τη Βενεζουέλα ότι απελευθέρωσε μεγάλο αριθμό κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικές μονάδες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν διευκρίνισε ποια σύνορα διέσχιζαν.

Ούτε το υπουργείο Πληροφοριών του Μαδούρο ούτε οι εκπρόσωποι Τύπου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των σχολίων του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τρίτη ότι έξι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε νέο αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πλεούμενου στα ανοικτά της Βενεζουέλας· επρόκειτο για το πέμπτο γνωστό τέτοιο πλήγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα αυτά, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, χωράει συζήτηση και προκαλεί αντεγκλήσεις.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά και έχουν αναπτύξει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αρμάδα οκτώ πολεμικών πλοίων και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ουσιών.

Το Καράκας διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες και, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και κινητοποίησε εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.