Πρίγκιππας Χάρι: Συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο μετά από 19 μήνες

Ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να εισέρχεται στο Clarence House, προκαλώντας φήμες για μια πιθανή συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Αν και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και οι εκπρόσωποι του Δούκα του Σάσεξ δεν έχουν επιβεβαιώσει τίποτα, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να ταξίδεψε στο Λονδίνο από τη Σκωτία το απόγευμα της Τετάρτης (10/09), ενώ ο Χάρι βρισκόταν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πατέρας και γιος δεν έχουν συναντηθεί από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ο Χάρι είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2025 ότι επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του. Η τελευταία συνάντησή τους είχε γίνει αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά Κάρολου με καρκίνο, όταν ο πρίγκιπας Χάρι είχε επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για μια σύντομη συνάντηση.

Ο Χάρι παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μερικές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη για τις ΗΠΑ, όπου θα επιστρέψει στη Μέγκαν και τα παιδιά τους.

Όσον αφορά τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια συνάντηση με τον Χάρι, καθώς ο Γουίλιαμ είχε και αυτός τις δικές του εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την επέτειο του θανάτου της γιαγιάς τους, βασίλισσας Ελισάβετ Β'.