Πρόεδρος Ιράν: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε σκληρά τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών»

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά και να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας» δήλωσε απευθυνόμενος στον λαό ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Το μαρτύριο του ηγέτη μας ήταν η κορύφωση ετών θυσίας» τόνισε.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την διαδοχή του Ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, όπως προβλέπει το ο άρθρο 111 του Συντάγματος του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε στο τριμελές συμβούλιο το οποίο συστάθηκε ως μεταβατική ηγεσία με στόχο τα 188 μέλη να εκλέξουν τον διάδοχο.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωνε ότι το πολύ σε δύο ημέρες θα έχει εκλεγεί ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ σκοτώθηκε σε επίθεση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο μαζί με πολλούς από τους στενούς του συνεργάτες.