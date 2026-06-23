Προειδοποιεί το Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση για τους βαλλιστικούς μας πυραύλους»

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισαν την κοινή τους στάση απέναντι στο βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο κ. Σαρίφ υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του Ιράν να κατέχει τέτοιου είδους όπλα, όπως και άλλες χώρες.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ουδέποτε τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Τη θέση αυτή υπερθεμάτισε ο Ιρανός πρόεδρος, διαμηνύοντας πως οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) που υπέγραψε η χώρα του με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν κατηγορηματικός ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί με καμία χώρα τις αμυντικές της ικανότητες, σημειώνοντας πως η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία.

Οι όροι των ΗΠΑ και η «πυρηνική ειλικρίνεια»

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έδωσε τη δική του οπτική για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αναφέροντας πως οι συνομιλίες «πηγαίνουν καλά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν αποδέχθηκε «επιθεωρήσεις πυρηνικών όπλων υψηλότερου επιπέδου στο μέλλον», μια κίνηση που αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και εξασφαλίζει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «Πυρηνική Ειλικρίνεια».

Λόγω αυτών των παραχωρήσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και την άρση των κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε τους αυστηρούς όρους διαχείρισης των κεφαλαίων: τα χρήματα που απελευθερώνει το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα μεταφέρονται σε λογαριασμό εγγύησης (escrow), ο οποίος θα ελέγχεται πλήρως από τις ΗΠΑ.

Αυτά τα κονδύλια θα διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά ιατρικών προμηθειών και τροφίμων (όπως καλαμπόκι, σιτάρι και σόγια) από Αμερικανούς αγρότες, προκειμένου να καλυφθούν οι απεγνωσμένες, όπως σημείωσε, ανάγκες του Ιράν.