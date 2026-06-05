Προειδοποίηση Αραγτσί στα κράτη του Κόλπου: «Οι αμερικανικές βάσεις αποτελούν νόμιμους στόχους»

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τα Κράτη του Κόλπου σήμερα Παρασκευή (5/6), λέγοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές, αποτελούν «νόμιμους στόχους» του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε τα περιφερειακά κράτη ότι αυτή είναι η πολιτική της χώρας.

🚨FM Araghchi: We warned regional states that US bases used for any aggression against Iran are legitimate targets. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 5, 2026

Πρόσθεσε, όπως μεταφέρει το Sky News, ότι το να αντισταθεί κανείς στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, για 40 ημέρες «δεν είναι αστείο», ενώ συμπλήρωσε ότι, ο κόσμος έχει «αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του ιρανικού έθνους».

«Είμαστε δεσμευμένοι να καλλιεργήσουμε βιώσιμους, εποικοδομητικούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία.

Επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν παρά την εκεχειρία

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αντεπιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά την ισχύουσα εκεχειρία. Καμία πλευρά δεν έχει κηρύξει τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και οι δύο έχουν κατηγορήσει την άλλη ότι την παραβίασε.

Ο Αραγτσί, χαρακτήρισε μάλιστα «αυτοάμυνα» τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις την τρέχουσα εβδομάδα.

Στο παρασκήνιο, οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά παρά τους θετικούς θορύβους για περαιτέρω πρόοδο το προχθεσινό Σαββατοκύριακο, δεν έχουν επιτευχθεί σημαντικές εξελίξεις