Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό μέτωπο ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολέθριες συνέπειες, τόσο για τη γερμανική οικονομία όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο RT και αφορά τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε πως το πιο ακραίο σενάριο μιας σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αμοιβαία καταστροφή, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέχεια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία θα καταφέρει να διατηρήσει την ύπαρξή της ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο Μεντβέντεφ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις για τη γερμανική οικονομία, εκτιμώντας ότι η βιομηχανία της χώρας θα δεχόταν καταστροφικό πλήγμα χωρίς δυνατότητα ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, «η περίφημη γερμανική βιομηχανία όχι μόνο θα υποστεί ζημιά, αλλά θα καταστραφεί ολοσχερώς και η γερμανική οικονομία θα καταρρεύσει πέρα από κάθε ανάκαμψη».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού θα εγκατέλειπε τη Γερμανία, αναζητώντας διέξοδο στη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Κλείνοντας, ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε πως μόνο μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για τις πιθανές συνέπειες μπορεί, όπως είπε, να επαναφέρει «στη λογική» όσους επιλέγουν την κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για ανάγκη αποτροπής μιας σύγκρουσης που θα κόστιζε εκατομμύρια ζωές.