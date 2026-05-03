Εκτός από την απόσυρση στρατιωτών, ο Τραμπ ακυρώνει και την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία «πολύ περισσότερο», μια ημέρα αφότου το υπουργείο Άμυνας διέταξε την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών.

«Θα μειώσουμε κατά πολύ και θα μειώσουμε πολύ περισσότερο από 5.000» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε ότι η προγραμματισμένη απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6-12 μήνες.

Αυτή τη στιγμή, είναι περισσότεροι από 50.000 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που βρίσκονται επί γερμανικού εδάφους.

Στο πλαίσιο της απόφασης, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει και ένα σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία. Πρόκειται για σχέδιο από την εποχή της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια δημόσια διαμάχη μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και του Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Μερτς αμφισβήτησε τη στρατηγική εξόδου της Ουάσινγκτον από τη Μέση Ανατολή και είπε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκαλώντας μια οργισμένη αντίδραση από τον Αμερικανού προέδρου.

Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους

Οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ έσπευσαν να επικρίνουν τις αποφάσεις του Τραμπ, αλλά φωνές ακούγονται και από την άλλη πτέρυγα, τους Ρεπουμπλικάνους, που σημειώνουν ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα».

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, πρόεδροι των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αντίστοιχα, δήλωσαν «πολύ ανήσυχοι».

Σε κοινή δήλωση, ανέφεραν ότι η απόφαση «κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή ισχύ και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Πρόσθεσαν ότι τυχόν μεγάλες αλλαγές για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη πρέπει να εξεταστούν και να συντονιστούν με το Κογκρέσο.