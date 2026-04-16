Προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: «Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για 6 εβδομάδες»

Η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας μιλώντας στο Associated Press. Προειδοποίησε μάλιστα ότι είναι πιθανό «σύντομα» να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Για τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» έκανε λόγο ο εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, περιγράφοντας τις ζοφερές παγκόσμιες συνέπειες που προκύπτουν από τον τον περιορισμό της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε μάλιστα ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειρότερες θα είναι οι συνέπειες «για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παγκοσμίως».

Οι επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Μπιρόλ στο AP. Ανέφερε μάλιστα ότι κάποιες χώρες «θα πληγούν περισσότερο από άλλες» οικονομικά, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές ως τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα υποφέρουν περισσότερο δεν θα είναι εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται πιο δυνατά. Θα είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες. Φτωχότερες χώρες στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Στη συνέχεια, οι επιπτώσεις θα φτάσουν και στην Ευρώπη και την Αμερική», είπε.

Σύντομα θα ακούσουμε ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων

Αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, προειδοποίησε ότι για την Ευρώπη «σύντομα θα ακούσουμε ειδήσεις ότι ορισμένες πτήσεις από πόλη Α σε πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Ο Μπιρόλ τάχθηκε κατά του λεγόμενου συστήματος «διοδίων» που έχει επιβάλει το Ιράν σε ορισμένα πλοία, επιτρέποντάς τους να διέρχονται από τα στενά έναντι αμοιβής. Όπως είπε, η μονιμοποίηση μιας τέτοιας πρακτικής ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί προηγούμενο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες θαλάσσιες οδούς, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας Στενού της Μαλάκκας στην Ασία.

«Αν το αλλάξουμε αυτό μία φορά, μπορεί να είναι δύσκολο να επανέλθουμε», είπε. «Θα είναι δύσκολο να υπάρχει σύστημα διοδίων εδώ, αλλά όχι αλλού».

«Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει ανεμπόδιστα από το σημείο Α στο σημείο Β», κατέληξε.