Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Σερβία, Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και την πυρκαγιά έξω από τη Βουλή.

Νωρίτερα σήμερα ακούστηκαν πυροβολισμοί στον καταυλισμό υποστηρικτών του Αλεξάνταρ Βούτσιτς που βρίσκεται στην λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο, από τον περασμένο Μάρτιο. Έπεσαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί και στην συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε ένα από τα αντίσκηνα. Ένα άτομο τραυματίστηκε στον μηρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Σερβία: Το προφίλ του δράστη

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι την συνταξιοδότηση του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξη μεταδόθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα την στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε την βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφήρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.