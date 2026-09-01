Πρώην αρχηγός συμμορίας κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Τούπακ Σακούρ - Σχεδόν 30 χρόνια ήταν ανοιχτή η υπόθεση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ, καθώς ο πρώην αρχηγός της συμμορίας Ντουέιν «Κέφ Ντι» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για την οργάνωση της δολοφονίας. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη καταδίκη σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει τους οπαδούς της χιπ χοπ εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, όπως αναφέρει το BBC.

Το δικαστήριο έκρινε τον Ντέιβις ένοχο για μία κατηγορία δολοφονίας με θανατηφόρο όπλο για τον θάνατο του σούπερ σταρ της ραπ σε μια ένοπλη επίθεση στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996.

Ντυμένος με μαύρο κοστούμι, ο 63χρονος στεκόταν απαθής στο δικαστήριο του Λας Βέγκας καθώς αναγραφόταν η ετυμηγορία, πριν δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Οι συγγενείς του Σακούρ κρατούσαν τα χέρια, με κάποιους να αγκαλιάζονται και να κλαίνε.

Ο Σακούρ ήταν 25 ετών όταν δολοφονήθηκε στο απόγειο της καριέρας του ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ραπ. Έχει πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι παρόλο που ο Ντέιβις, πρώην αρχηγός της συμμορίας του δρόμου South Side Compton Crips, δεν πυροβόλησε το όπλο που σκότωσε τον Shakur, διέταξε τους πυροβολισμούς και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποίησε ο ανιψιός του, Ορλάντο Άντερσον, για να ανοίξει πυρ.

Οι πυροβολισμοί ως αντίποινα

Είπαν στο δικαστήριο ότι ο Ντέιβις είχε σχεδιάσει τους πυροβολισμούς ως αντίποινα, αφού ο Άντερσον ενεπλάκη σε καβγά με τον Shakur και την ομάδα του ράπερ στο Λας Βέγκας λίγες ώρες νωρίτερα.

Για 30 χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε μια από τις πιο διάσημες κρυφές υποθέσεις της Αμερικής, πυροδοτώντας αμέτρητες συνωμοσίες - αλλά ποτέ καταδίκη, μέχρι τώρα.

Η δολοφονία του Shakur συνέβη σε μια εποχή έντονης αντιπαλότητας μεταξύ της ραπ σκηνής της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής και εν μέσω διαμάχης συμμοριών μεταξύ των Bloods και των Crips, η οποία είχε βαθιές ρίζες στην χιπ-χοπ εκείνη την εποχή.

Η οικογένειά του εμφανίστηκε συγκινημένη στο δικαστήριο, η αδερφή του αγκάλιασε έναν εισαγγελέα μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ενώ άλλοι κάθονταν κλαίγοντας κοντά.

Έξω, αφοσιωμένοι θαυμαστές του Shakur έκλαιγαν και ζητωκραύγαζαν.

Τα βασικά στοιχεία στην υπόθεση ήταν τα ίδια τα λόγια του Davis, όπου επανειλημμένα και δημόσια παραδέχτηκε ότι βρισκόταν μέσα στη λευκή Cadillac από όπου έπεσαν οι θανατηφόροι πυροβολισμοί.

Είχε πει στις αρχές για τον ρόλο του στον θάνατο του Shakur κατά τη διάρκεια μιας μυστικής αστυνομικής ανάκρισης το 2008 σχετικά με τον θάνατο του συναδέλφου του ράπερ Notorious B.I.G., του πραγματικού ονόματος Christopher Wallace.

Ο Davis ανέλυσε περαιτέρω τον ρόλο του στα απομνημονεύματά του του 2019, Compton Street Legend.

Ωστόσο, το βιβλίο του και οι συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης ακύρωσαν μια προστατευτική συμφωνία που είχε συνάψει με τις αρχές, η οποία είχε μπλοκάρει τυχόν ποινικές κατηγορίες, με το δικαστήριο να αποφασίζει ότι η αστυνομική του συνέντευξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη δίκη για φόνο εναντίον του.

Στις τελικές αγορεύσεις του, ο εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ είπε στους ενόρκους να πιστέψουν τον Ντέιβις στα λόγια του και να τον κρίνουν ένοχο.

Για χρόνια, υποστήριξε, ο Ντέιβις έλεγε στους ανθρώπους «ότι είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ» μέσω ντοκιμαντέρ, των απομνημονευμάτων του, podcast και μιας αστυνομικής συνέντευξης.