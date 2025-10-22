Πρώην κλέφτης κοσμημάτων αποκαλύπτει τα λάθη των ληστών του Λούβρου: «Ερασιτεχνική ή εκ των έσω δουλειά»

Ένας πρώην κλέφτης κοσμημάτων, με βιογραφικό που θα ζήλευε και το Netflix, χαρακτήρισε τη ληστεία στο Λούβρο «ερασιτεχνική». Και μάλλον έχει δίκιο: το σχέδιο έμοιαζε περισσότερο με πρόχειρη φάρσα παρά με «καλοκουρδισμένη επιχείρηση».

Ο Λάρι Λότον πέρασε 12 χρόνια στη φυλακή για τις ληστείες του.

Την Κυριακή, οι δράστες εμφανίστηκαν με μηχανοκίνητη σκάλα – εργαλείο που συνήθως βλέπουμε σε μετακομίσεις, όχι σε ληστείες εκατομμυρίων. Έσπασαν τζάμια, μπήκαν στην Πινακοθήκη Απόλλωνα και άρπαξαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

Για τη διαφυγή; Σκούτερ. Ναι, σκούτερ. Αντί για κινηματογραφική έξοδο, θύμιζε κοπάνα εφήβων.

Ο πρώην ληστής Λάρι Λότον δεν μάσησε τα λόγια του:

«Δεν είχαν καν φράχτη για τα κλοπιμαία. Χωρίς σχέδιο διαφυγής, χωρίς κάλυψη, χωρίς τίποτα. Έκαναν όλα τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις».

«Αν ήμουν εγώ, θα είχα κρατήσει ένα κομμάτι για διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτοί ούτε σε παζάρι δεν θα τα κατάφερναν».

Ληστεία στο Λούβρο | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα κοσμήματα είναι τόσο διάσημα που δεν μπορούν να πουληθούν πουθενά. Το πιθανότερο είναι να λιώσουν και να εξαφανιστούν για πάντα. Έτσι, η «ληστεία του αιώνα» κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία όχι για την επιτυχία της, αλλά για το πόσο πρόχειρη ήταν.

Αν το Ocean’s Eleven ήταν αυτό, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ θα είχε παραιτηθεί από τη σκηνοθεσία και θα είχε ανοίξει φούρνο.