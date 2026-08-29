Project 09851: Το υποβρύχιο του Πούτιν που έφερε συναγερμό στη Δύση

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες μέρες στο επιτελείο του ΝΑΤΟ καθώς έγινε γνωστό πως το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk έχει αναπτυχθεί στη Λευκή Θάλασσα για δοκιμές. Πρόκειται για μία κίνηση που ερμηνεύεται από ορισμένους ως κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ποια είναι η δύναμη του υποβρυχίου

Το υποβρύχιο που είχε την κωδική ονομασία «Project 09851» ξεκίνησε πρόσφατα ναυτικές δοκιμές στη Λευκή Θάλασσα έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν θα προχωρήσει σε μαζική παραγωγή. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2014 και θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα όπλα που θα έχει στη διάθεσή της η ρωσική πολεμική μηχανή. Το υποβρύχιο έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει τις τορπίλες Poseidon, ένα από τα καινούρια πυρηνικά όπλα που είχε ανακοινώσει ο Πούτιν το 2018.

Η ισχύς της Poseidon, σύμφωνα πάντα με τα ρωσικά ΜΜΕ, είναι ικανή να προκαλέσει κύμα τσουνάμι που θα φτάνει τα 500 μέτρα σε ύψος. Οι ψύχραιμοι αναλυτές επισημαίνουν πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο και πρόκειται για ρωσική προπαγάνδα. Όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε αυτή τη νέα σειρά πυρηνικών όπλων, είχε αναφέρει πως με τα συγκεκριμένα η Ρωσία θα έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απειλή για τις πρωτεύουσες της Δύσης

H χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η μηχανή προπαγάνδας του Κρεμλίνου στοχεύει τις τελευταίες μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, έχει εκφράσει με εμφατικό τρόπο την υποστήριξή του στον Ζελένσκι και έχει ξεκινήσει ένα είδος εκστρατείας ώστε να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα με νέα όπλα και εξοπλισμούς. Αυτό είναι που...πυροδότησε ορισμένους Ρώσους δημοσιογράφους στο να πουν πως το υποβρύχιο Khabarovsk μπορεί να βυθίσει τη Βρετανία στη θάλασσα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός σε ρωσικά ζητήματα ασφάλειας, Richard Connoly από το Royal United Service Institute, τόνισε στον βρετανικό Τύπο πως το νέο όπλο του Πούτιν είναι ουσιαστικά ένα τελευταίο οχυρό που δεν θα χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις. Έτσι κι αλλιώς, στο Κρεμλίνο γνωρίζουν πως αν χτυπήσουν πρώτοι, θα πληρώσουν ένα ανάλογο και πολύ αυστηρό τίμημα.