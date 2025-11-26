Μενού

Προκαλεί ξανά το Ισραήλ: «Δεν θα υπάρξει ηρεμία στον Λίβανο, θα εντείνουμε τις επιθέσεις»

Το Ισραήλ λέει πως θα εντείνει την επιθετικότητά του κατά του Λιβάνου, λόγω της Χεζμπολάχ.

Η κηδεία του στρατηγού της Χεζμπολάχ Αλί Ταμπαταμπάι | AP
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απείλησε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του, ενώ εντείνει τις επιχειρήσεις του στο γειτονικό κράτος τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βορρά, και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας ως απόδειξη την «εξουδετέρωση» στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ την Κυριακή στη Βηρυτό.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

 

