Προκλητική δήλωση Ακάρ για την Κύπρο: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους»

Σε νέα προκλητική δήλωση σχετικά με την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 2 Απριλίου, είχε διατυπώσει τη θέση ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στην Κύπρο αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.