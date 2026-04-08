Προκλητική δήλωση Ακάρ για την Κύπρο: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους»

Νέα προκλητική δήλωση από τον πρώην υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, για την Κύπρο. Όσα γράφει στην ανάρτησή του.

Χουλουσί Ακάρ | Associated Press
Σε νέα προκλητική δήλωση σχετικά με την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 2 Απριλίου, είχε διατυπώσει τη θέση ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στην Κύπρο αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

