Προκλητική δήλωση Ακάρ για την Κύπρο: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους»

Σε νέα προκλητική δήλωση σχετικά με την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», προκαλώντας αντιδράσεις.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 2 Απριλίου, είχε διατυπώσει τη θέση ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στην Κύπρο αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.
- Νεκρός ο 28χρονος που αναζητούσε η αστυνομία στην Καισαριανή
- Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του Βασίλη Ρίζου: «Παρών» από Τσίπρα και πλήθος από τον πολιτικό κόσμο
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- Survivor: Ο καυγάς Μαντίσας - Μιλένας αλά Φωτεινή - Άσπα από τα παλιά: «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου»
