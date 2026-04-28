Προσδεθείτε, γεννήθηκε: Τοκετός σε πτήση στις ΗΠΑ, λεπτά πριν από την προσγείωση

Επιβάτιδα της Delta Air Lines γέννησε εν πτήσει προς το Πόρτλαντ των ΗΠΑ, με το μωρό της να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανυπόμονο να γνωρίσει τον κόσμο.
Περίπου 30 λεπτά πριν από την προσγείωση στο αεροδρόμιο, η μικρή Brielle Renee Blair ακούστηκε για πρώτη φορά.
Γεννήθηκε δύο εβδομάδες πριν από την τελική ημερομηνία τοκετού και είχε την τύχη να είναι στο αεροσκάφος και δύο τραυματιοφορείς, που χειρίστηκαν το περιστατικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δανείστηκαν κουβέρτες από τους άλλους επιβάτες και χρησιμοποίησαν ένα κορδόνι παπουτσιών για να δέσουν τον ομφάλιο λώρο.
Η μητέρα, Ashley Blair, ταξίδευε για να πάει να γεννήσει, μαζί με τη μητέρα της, αλλά το μωρό της δεν φάνηκε διατεθειμένο να στριμώχνεται και άλλο μέσα της.
Μία από τις τραυματιοφορείς, η Tina Fritz, είπε στο Associated Press πως η ίδια και η συνάδελφός της, Kaarin Powell, επέστρεφαν σπίτι μετά από διακοπές και προσπαθούσαν να βοηθήσουν μία νοσοκόμα με ένα άλλο περιστατικό που προέκυψε στην πτήση, όταν οι αεροσυνοδοί τούς ζήτησαν να εξετάσουν και την εγκυμονούσα.
Διαπίστωσαν πως ήταν, πράγματι, σε διαδικασία τοκετού και το μωρό ήταν κοντά.
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι άνετη - όσο θα μπορούσε - η μέλλουσα μητέρα, με το πλήρωμα να φέρνει κάθε τι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το έκτακτο περιστατικό.
«Ήταν υπέροχο (σ.σ. το μωρό). Η μαμά είναι ροκ σταρ» σημείωσε η ιδία, συγχαίροντάς την για τη δύναμή της.
Η μητέρα πήρε αγκαλιά το παιδί της και όλοι οι επιβαίνοντες άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να βγάζουν φωτογραφίες.
Στο αεροδρόμιο, τις περίμενε ασθενοφόρο. Από τις εξετάσεις φάνηκε πως «μητέρα και μωρό είναι υγιείς και η νέα οικογένεια διακομίστηκε στο τοπικό νοσοκομείο για παρακολούθηση».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.