Πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στο Temu από την ΕΕ για πώληση παράνομων προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινεζική εταιρεία κολοσσό, Temu, εξαιτίας της διάθεσης παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας.

Η Temu «δεν αναγνώρισε, δεν ανέλυσε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την έρευνα που εξαπέλυσε η Επιτροπή, συμπεραίνεται ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας.

Σ' αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιγνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας.

«Η αξιολόγηση των κινδύνων εκ μέρους της Temu υποβαθμίζει συγκεκριμένους κινδύνους (...) δεν βασίζεται σε στέρεες αποδείξεις και δεν είναι συνολική», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χένα Βίρκουνεν.

«Αφήνει στο σκοτάδι ρυθμιστικές αρχές, χρήστες και το κοινό σχετικά με την αληθινή κλίμακα του εν δυνάμει κινδύνου που δημιουργούν παράνομα προϊόντα τα οποία πωλούνται στην πλατφόρμα Temu. Είναι τώρα καιρός για την Temu να συμμορφωθεί με το νόμο», πρόσθεσε.

Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί από το 2023 στην Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ενδύματα μέχρι υποδήματα και ηλεκτρονικά είδη, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθεί και οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της την έχουν βοηθήσει να επεκταθεί και να ανταγωνίζεται καθιερωμένες εταιρείες όπως η Amazon.