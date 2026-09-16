Πρόστιμο σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin για επιδόρπιο με μυρμήγκια

Πρόστιμο στον διαχειριστή ενός από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Σεούλ και στη διευθύνουσα σύμβουλό του επέβαλε δικαστήριο της Νότιας Κορέας, επειδή σέρβιραν επιδόρπιο με αποξηραμένα μυρμήγκια, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προς κατανάλωση έντομα της χώρας, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 10 εκατ. γουόν στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Evett, εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στη συνοικία Γκάνγκναμ, και 15 εκατ. γουόν στη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, Τζίνι Κιμ. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης ενός έτους για την ίδια και πρόστιμο 20 εκατ. γουόν για την εταιρεία.

Michelin-starred celebrity chef faces jail for sprinkling dessert with ANTS https://t.co/82mYvitLRz — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το εστιατόριο εισήγαγε αποξηραμένα μυρμήγκια από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη και, από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025, τα σέρβιρε πάνω σε σορμπέ από sikhye, ένα παραδοσιακό κορεατικό γλυκό ρόφημα από ρύζι.

Ο δικαστής Λι Σε-Τσανγκ χαρακτήρισε την παράβαση «κάθε άλλο παρά ασήμαντη», σημειώνοντας ότι το πιάτο προσφερόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιήθηκε και για την προβολή του εστιατορίου. Εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν επίσης επίπεδα βαρέων μετάλλων στα μυρμήγκια πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την παράβαση, ότι η Κιμ δεν είχε προηγούμενο αντίστοιχο ποινικό μητρώο και ότι το εστιατόριο έχει πλέον σταματήσει να χρησιμοποιεί μυρμήγκια.

Η Κιμ είναι σύζυγος του Αυστραλού σεφ Joseph Lidgerwood, ο οποίος ίδρυσε το Evett και έγινε γνωστός και από τη συμμετοχή του στο Netflix. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε, καθώς σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική νομοθεσία υπεύθυνος θεωρείται το πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο ως διαχειριστής της επιχείρησης.

Στη Νότια Κορέα έχουν εγκριθεί μόλις 10 είδη εντόμων ως συστατικά τροφίμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, αλευροσκούληκες και νύμφες μεταξοσκώληκα. Για τη χρήση άλλου είδους απαιτείται ειδική προσωρινή έγκριση από το υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αρχές εντόπισαν αναφορές για το συγκεκριμένο πιάτο σε ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι δύο πλευρές έχουν επτά ημέρες για να ασκήσουν έφεση.

Η κατανάλωση εντόμων, πάντως, δεν είναι ασυνήθιστη στη Νότια Κορέα. Το beondegi, δηλαδή βραστές νύμφες μεταξοσκώληκα, πωλείται εδώ και δεκαετίες ως δημοφιλές σνακ του δρόμου.