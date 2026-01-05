Πρωθυπουργός Γροιλανδίας για δηλώσεις Τραμπ: «Φτάνει τώρα!»

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, την περασμένη νύκτα έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Όχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Τραμπ κατά πάντων: Στο «στόχαστρο» του Αμερικανού προέδρου Κολομβία, Ιράν, Κούβα, Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν προειδοποιώντας πως θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

Παράλληλα, για πολλοστή φορά ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους, ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας ώστε η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, την επομένη της αιχμαλώτισης του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς ερωτήθηκε αν βρέθηκε σε συνομιλίες με την προσωρινή πρόεδρο.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος απείλησε με στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο.