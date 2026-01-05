Τραμπ κατά πάντων: Στο «στόχαστρο» του Αμερικανού προέδρου Κολομβία, Ιράν, Κούβα, Γροιλανδία

Απειλές κατά του Ιράν, εξέδωσε πάλι ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χθες Κυριακή, (04/01) προειδοποιώντας πως θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι προχώρησαν στο κλείσιμο των καταστημάτων τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η κινητοποίηση λάβει και πολιτικές διεκδικήσεις.

Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχε σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές, με αφορμή τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, νεαρής που είχε συλληφθεί από τη αστυνομία ηθών εξαιτίας υποτιθέμενης παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις πάντως προς το παρόν έχουν πολύ μικρότερο εύρος.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία»

Για πολλοστή φορά, χθες Κυριακή, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους, ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας ώστε η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες»

Παράλληλα, επανέλαβε χθες Κυριακή ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι οποίοι πρόκειται κυρίως για υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκαν στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας προχθές Σάββατο.

Διαβάστε επίσης: «Θα μας δείτε στον δρόμο»: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποίηση

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, λέγοντας πως υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Την ίδια μέρα έκρινε πως μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, καθώς η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Οι ΗΠΑ κυβερνούν τη Βενεζουέλα»

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε, χθες Κυριακή πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, την επομένη της αιχμαλώτισης του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς ερωτήθηκε αν βρέθηκε σε συνομιλίες με την προσωρινή πρόεδρο.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος απείλησε με στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Διαβάστε επίσης: Φόβοι για τη Γροιλανδία μετά την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα: To tweet που προκάλεσε τους Δανούς

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο.

Ο Τραμπ διαψεύδει την καταγγελία της Ρωσίας για ουρανική επίθεση

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως η καταγγελία της Μόσχας για ουκρανική επίθεση με drones εναντίον κατοικίας του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βορειοδυτική Ρωσία, ήταν ψεύτικη.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος προσθέτοντας πως «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας, που διαψεύστηκαν από την Ουκρανία, αληθεύουν.