Πρωθυπουργός του Κοσόβου ο Αλμπίν Κούρτι: Ορατός ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου επανεξέλεξε σήμερα νέο πρωθυπουργό τον Αλμπίν Κούρτι, αφού το κόμμα του κέρδισε τις εκλογές του Ιουνίου, όπως η αποτυχία εκλογής προέδρου της πρώην σερβικής επαρχίας μπορεί να την οδηγήσει σε νέες πρόωρες εκλογές, για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,, η κυβέρνηση του Κούρτι έλαβε 62 ψήφους σε σύνολο 120 βουλευτών. Η νέα κυβέρνηση αποτελείται κυρίως από στελέχη του Vetevendosje (VV, «Αυτοδιάθεση») του Κούρτι, χάρη στη στήριξη βουλευτών από μειονοτικά κόμματα (εκτός της σερβικής μειονότητας). Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης (Δημοκρατικό Κόμμα-PDK και Συμμαχία) μποϊκοτάρησαν την ψηφοφορία και σκοπεύουν να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Στις εκλογές της 7ης Ιουνίου το VV έλαβε ποσοστό 47,13% και εξασφάλισε 53 έδρες.

Στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, ο Κούρτι διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του θα είναι τα κοινωνικά θέματα ενώ, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα του καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και το κόμμα έχει κερδίσει τις τρεις βουλευτικές εκλογές από τον Φεβρουάριο του 2025, ο 51χρονος Κούρτι αδυνατεί να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση για μια έξοδο από τη θεσμική κρίση. Βασικό εμπόδιο είναι η εκλογή προέδρου της χώρας, της πρώην σερβικής επαρχίας που ανακήρυξε το 2008 την ανεξαρτησία τους. Ο πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή, όπου απαιτείται να συγκεντρώσει πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Στα τέλη Αυγούστου ο Κούρτι κατέληξε σε συμφωνία με την αντιπολιτευόμενη Δημοκρατική Ένωση του Κοσόβου (LDK) που διαθέτει 18 βουλευτές, ώστε να στηρίξουν από κοινού τον καθηγητή νομικής Μπεκί Σεϊντίου για νέο πρόεδρο. Την επομένη όμως, έξι βουλευτές της LDK ανακοίνωσαν ότι δεν θα ακολουθήσουν τη γραμμή του ηγέτη του κόμματός τους. Είναι ασαφές το πότε θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Αν το κοινοβούλιο δεν καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο, το Κόσοβο θα οδηγηθεί σε νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις τέταρτες μέσα σε δύο χρόνια.