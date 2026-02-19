Το πρώτο βίντεο του YouTube έγινε έκθεμα σε μουσείο - Πέρασαν 21 χρόνια

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube πριν από περισσότερα από 20 χρόνια έχει γίνει μουσειακό έκθεμα στην Αγγλία.

Το έκθεμα παρουσιάζεται στο Victoria and Albert Museum (V&A) του Λονδίνου και αποτυπώνει τη στιγμή εκείνη που «γεννήθηκε» το YouTube.

Με ημερομηνία 23 Απριλίου 2005, τα 19 δευτερολέπτων πλάνα καταγράφουν την επίσκεψη του Jawed Karim, συνιδρυτή της πλατφόρμας, σε ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ.

Το βίντεο έχει 382 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 18 εκατομμύρια likes, από την ανάρτησή του. «Το συναρπαστικό με αυτούς τους τύπους είναι ότι έχουν πολύ, πολύ, πολύ μακριές προβοσκίδες» ακούγεται να λέει ο Karim, μπροστά από τους ελέφαντες.

Το μουσείο εξήγησε πως ζήτησε από το YouTube μία ανακατασκευασμένη πρώιμη ιστοσελίδα και το πρώτο βίντεο που ανέβηκε ποτέ στην πλατφόρμα και καταβλήθηκε προσπάθεια επί 18 μήνες για να παρουσιαστεί το τελικό προϊόν.

Το έργο εκτίθεται στην γκαλερί στο Σάουθ Κένσινγκτον, ενώ η διαδικασία δημιουργίας του θα αποτελέσει αντικείμενο μίνι-έκθεσης.

«Με την ανακατασκευή της πρώιμης ιστοσελίδας, δεν δείχνουμε απλώς ένα βίντεο. Προσκαλούμε το κοινό να κάνει ένα βήμα πίσω στον χρόνο, στην αρχή του παγκόσμιου πολιτισμικού φαινομένου» σημείωσε ο Neal Mohan, επικεφαλής του YouTube.

Η Corinna Gardner, ανώτερη επιμελήτρια μουσείου σχολίασε: «Αυτό το στιγμιότυπο του YouTube (...) σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του διαδικτύου και του ψηφιακού σχεδιασμού».