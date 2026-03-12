Το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα που έχει χυθεί»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έκανε την πρώτη του δήλωση από τότε που έγινε ηγέτης του Ιράν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν εμφανίστηκε ο ίδιος στην κάμερα αλλά ιρανός παρουσιαστής ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera ο Μοτζτάμπα δήλωσε αρχικά ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις πρέπει να κλείσουν, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα εκδικηθούν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Και συμπλήρωσε: «Θα εκδικηθούμε το αίμα που έχει χυθεί». Στη συνέχεια ευχαρίστησε αρχικά τον ιρανικό στρατό, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε το Ιράν από το να διχαστεί όταν δεχόταν επίθεση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», ανέφερε.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το Ιράν πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις με τους γείτονές του»

Αναφορικά με τους «γείτονες» του Ιράν, ο νέος ηγέτης δήλωσε ότι η χώρσα θα πρέπει «να βελτιώσει τις σχέσεις της». Μάλιστα, αναφορικά με πλήγματα του Ιράν σε χώρες της περιοχής μέσω επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη δήλωσε ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία.

«Όπως είπαμε, δεν είμαστε εχθρός των χωρών γύρω μας και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις αυτών των Αμερικανών. Οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν θεραπεία. Η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσφορά κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν τη ζημιά», πρόσθεσε.

Στο διάγγελμά του τόνισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα συνεχίσοουν να είναι κλειστά».

Κάλεσμα ενότητας στο Ιράν από Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζητά επίσης ενότητα μεταξύ του ιρανικού πληθυσμού και αναγνωρίζει την ένταση που έχει νιώσει.

«Πρέπει να προστατεύσουμε αυτήν την ενότητα και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν είμαστε μαζί και βρίσκουμε κοινό έδαφος», αναφέρει η δήλωση.

Ευχαριστεί «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό». Ο ανώτατος ηγέτης εκφράζει συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

Μάλιστα, ανέφερε ότι και ο ίδιος έχασε τον πατέρα του και την σύζυγό του κατά τη διάρκεια της σύρραξης: «Αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με τους ανθρώπους που έχασαν τα δικά τους επειδή έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη σύζυγό μου. Η αδερφή μου έχασε το παιδί της καθώς και τον σύζυγο που έγινε μάρτυρας.

Αλλά αυτό που μας διευκολύνει να υπομείνουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες είναι να εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού και να γνωρίζουμε ότι η υπομονή θα τα λύσει. Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι θα εκδικηθούμε τους μάρτυρές μας.

Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι μαρτύρησαν τον ανώτατο ηγέτη μας. Και δεν πρόκειται μόνο για αυτόν, πρόκειται για κάθε συμπατριώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου», δήλωσε