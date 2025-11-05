Το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό στην Ιαπωνία αποτελεί μια ωδή στη μητρότητα

Κάτω από τα νερά που περιβάλλουν το νησί Tokunoshima, στην Ιαπωνία, βρίσκεται ένα έργο τέχνης που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Το «Ocean Gaia», το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό της χώρας, αποτελεί μια συγκλονιστική σύνθεση τέχνης, φύσης και μύθου - μια σύγχρονη ωδή στη μητρότητα και τη θηλυκή δημιουργική δύναμη που γεννά και ανανεώνει τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr