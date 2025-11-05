Μενού

Το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό στην Ιαπωνία αποτελεί μια ωδή στη μητρότητα

Αυτές τις ειδήσεις θέλουμε να βλέπουμε στον κόσμο.

Γλυπτό - Ιαπωνία
Υποβρύχιο γλυπτό στην Ιαπωνία | YouTube/Jason Taylor
Κάτω από τα νερά που περιβάλλουν το νησί Tokunoshima, στην Ιαπωνία, βρίσκεται ένα έργο τέχνης που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Το «Ocean Gaia», το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό της χώρας, αποτελεί μια συγκλονιστική σύνθεση τέχνης, φύσης και μύθου - μια σύγχρονη ωδή στη μητρότητα και τη θηλυκή δημιουργική δύναμη που γεννά και ανανεώνει τη ζωή.

