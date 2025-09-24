Ψευδώνυμα και πλαστά έγγραφα: Στη φυλακή η γυναίκα που προσπάθησε να πουλήσει την έπαυλη του Έλβις Πρίσλει

Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών για ένα θρασύ σχέδιο με σκοπό την παράνομη πώληση του Graceland, της περίφημης έπαυλης του Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Λίσα Τζανίν Φίντλεϊ από το Μιζούρι ομολόγησε την ενοχή της για το κακούργημα της απάτης μέσω ταχυδρομείου τον Φεβρουάριο, αφού οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε μια ψεύτικη εταιρεία, πλαστά δικαστικά έγγραφα, ένα πλαστό δάνειο και την πλαστή υπογραφή της αποθανόντος κόρης του Πρίσλεϊ για να αποσπάσει την έπαυλη από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Ο δικαστής χαρακτήρισε το σχέδιο «απίστευτο» και «εξαιρετικά εξελιγμένο», καθώς η γυναίκα προσπάθησε να εξαπατήσει την οικογένεια Πρίσλεϊ.

Το Graceland, το σπίτι του θρύλου της ροκ για 20 χρόνια πριν από το θάνατό του το 1977, είναι ένα μνημείο της μουσικής καριέρας και της κληρονομιάς του, που υποδέχεται μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η έκταση 120 στρεμμάτων κατέχει μια σχεδόν μυθική θέση στην αμερικανική λαϊκή κουλτούρα και έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Ιστορικό Μνημείο. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τη συλλογή του Πρίσλεϊ από εντυπωσιακά κοστούμια και κλασικά αυτοκίνητα, καθώς και εκθέσεις και εκδηλώσεις που τιμούν το έργο του.

Μετά το θάνατο της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, της κόρης και μοναδικού παιδιού του τραγουδιστή, το 2023, η κόρη της, Ράιλι Κέο, κληρονόμησε το Γκρέισλαντ.

Ωστόσο, το 2024, μια μυστηριώδης εταιρεία με την επωνυμία Naussany Investments ισχυρίστηκε ότι πριν από το θάνατό της, η κ. Πρίσλεϊ είχε πάρει δάνειο 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων (3 εκατομμύρια λίρες) με εγγύηση το Γκρέισλαντ, το οποίο στη συνέχεια δεν αποπλήρωσε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η εταιρεία ήταν στην πραγματικότητα πλαστή.

H Φίντλεϊ , 54 ετών, χρησιμοποίησε διάφορα ψευδώνυμα για να υποδυθεί τον ψεύτικο δανειστή και απείλησε να κατασχέσει το Graceland και να δημοπρατήσει το συγκρότημα, εκτός αν η οικογένεια Presley διευθετούσε την απαίτηση για 2,85 εκατομμύρια δολάρια.

Ισχυρίστηκαν ότι η Φίντλεϊ έφτασε στο σημείο να υποβάλει ψευδή αξίωση πιστωτή στην Καλιφόρνια, να υποβάλει ψευδή έγγραφα δανείου στο Τενεσί και να δημοσιεύσει ανακοίνωση πώλησης λόγω κατάσχεσης σε τοπική εφημερίδα.

Η Elvis Presley Enterprises, που διαχειρίζεται το Graceland, δήλωσε τότε ότι δεν υπήρχε τέτοιο δάνειο. Η κα Keough, ηθοποιός, προέβη σε νομικές ενέργειες για να σταματήσει τη δημοπρασία.

Ένας δικαστής σταμάτησε αργότερα την πώληση.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν την Φίντλεϊ τον Αύγουστο του 2024 και αργότερα την κατηγόρησαν για απάτη μέσω ταχυδρομείου και βαριά κλοπή ταυτότητας. Ομολογώντας την ενοχή της για απάτη μέσω ταχυδρομείου τον Φεβρουάριο, είπε στον δικαστή ότι αποδέχεται την ευθύνη για τις πράξεις της.