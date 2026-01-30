Ψηφιακή κατασκοπεία «βλέπει» η Επιτροπή Νόμπελ πίσω από τη διαρροή του ονόματος της Ματσάδο

Για «ψηφιακή κατασκοπεία» κάνει λόγο η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, με φόντο την αποκάλυψη του ονόματος της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, Μαρία Ματσάδο, πριν από την επίσημη δημοσίευσή του.

«Δεν έχουμε καταφέρει να προσδιορίσουμε ακριβώς τι συνέβη ή ποιος βρισκόταν πίσω από την παραβίαση, αλλά πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός τομέας εξακολουθεί να είναι ο κύριος ύποπτος», δήλωσε σήμερα (30/1) στο Reuters ο μόνιμος γραμματέας της επιτροπής που απονέμει το βραβείο.

Τα στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που κέρδισε το βραβείο εκτοξεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του ονόματος του βραβευμένου του 2025 στο Όσλο.

Νόμπελ: Έρευνα για την «έκπληξη» με τη Μαρία Ματσάδο

Ένα αρχικό στοίχημα είχε τοποθετηθεί στο όνομα της Μαρία Ματσάδο για να κερδίσει το βραβείο, το οποίο αυξήθηκε γρήγορα σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ακολούθησαν και άλλα, δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν. Το όνομα της Ματσάδο δεν είχε αναφερθεί εκ των προτέρων από κανέναν από τους ειδικούς ούτε από τα μέσα ενημέρωσης.

Μία από τις τρεις υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας συμμετείχε στην επακόλουθη έρευνα για το εάν υπήρξε εσωτερική διαρροή ή εάν ήταν αποτέλεσμα κατασκοπείας, είτε από εγκληματικό παράγοντα είτε από κρατική οντότητα, αλλά παραμένει ασαφές ποιος βρισκόταν πίσω από τη διαρροή και πώς εξελίχθηκε, δήλωσε ο Χάρπβικεν.

Και ενώ στοιχηματίστηκαν οικονομικά, δεν ήταν γνωστό αν ο απώτερος σκοπός ήταν να κερδοσκοπήσει κανείς από το περιστατικό ή να βλάψει την αξιοπιστία του βραβείου, είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες του ινστιτούτου έχουν πλέον στραφεί στην αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων.

Η Ματσάδο, που φλερτάρει με την ηγεσία της Βενεζουέλας, κέρδισε το βραβείο για την καταπολέμηση της δικτατορίας στη Βενεζουέλα και αφιέρωσε το βραβείο εν μέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι άξιζε να κερδίσει ο ίδιος.