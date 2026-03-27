Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Ηχούν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε απόψε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους.Σειρήνες ακούγονται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Πριν από λίγο οι IDF (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) εντόπισαν εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν για να εξουδετερώσουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο Telegram.
